Суд арестовал Фургала

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября хабаровского губернатора Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — заявил судья Артур Карпов.

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Суд аргументировал решение об аресте Фургала тем, что у него есть связи с высокопоставленными силовиками, которые губернатор может использовать, чтобы угрожать свидетелям или скрыться от следствия.

Защита традиционно выступала за более мягкую меру пресечения, без заключения в СИЗО. Адвокат Фургала пообещал обжаловать арест.

Виновным себя глава региона не признает. Сам политик заявил, что в 2000-х годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. Он отметил, что был в курсе расследования, но не скрывался.

Главу региона задержали и привезли в столицу накануне. Вечером, по данным источника РИА Новости, его допрашивали около шести часов.

Фургала подозревают в причастности к преступной группировке, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Источник, близкий к следствию, рассказал РИА Новости, что речь идет об организации как минимум двух убийств. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году, а также свидетели и пострадавшие. Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина вел центральный аппарат Следственного комитета.

Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году. Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, к которой принадлежит губернатор, после его задержания пригрозил уходом фракции из парламента в знак протеста.