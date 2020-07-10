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Суд арестовал Фургала
Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:35
сергей фургал
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
происшествия
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а ты знаешь, что виновен?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Сергей Фургал заключен под стражу. Кадры из Басманного суда
Фургала подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области
2020-07-10T14:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
сергей фургал, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, происшествия

Суд арестовал Фургала

14:32 10.07.2020 (обновлено: 16:35 10.07.2020)
4716
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября хабаровского губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — заявил судья Артур Карпов.
Суд аргументировал решение об аресте Фургала тем, что у него есть связи с высокопоставленными силовиками, которые губернатор может использовать, чтобы угрожать свидетелям или скрыться от следствия.
Защита традиционно выступала за более мягкую меру пресечения, без заключения в СИЗО. Адвокат Фургала пообещал обжаловать арест.
Виновным себя глава региона не признает. Сам политик заявил, что в 2000-х годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. Он отметил, что был в курсе расследования, но не скрывался.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
14:08
Адвокат рассказал, почему Фургал не мог пойти на убийство
Главу региона задержали и привезли в столицу накануне. Вечером, по данным источника РИА Новости, его допрашивали около шести часов.
Фургала подозревают в причастности к преступной группировке, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.
Источник, близкий к следствию, рассказал РИА Новости, что речь идет об организации как минимум двух убийств. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году, а также свидетели и пострадавшие. Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина вел центральный аппарат Следственного комитета.
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Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала
Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году. Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, к которой принадлежит губернатор, после его задержания пригрозил уходом фракции из парламента в знак протеста.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решения об отставке Фургала пока не было. Представитель Кремля подчеркнул, что утверждать о принадлежности главы Хабаровского края к криминальным группировкам может только суд, делать какие-либо выводы без доказательств преждевременно. От оценок работы Фургала на посту руководителя региона он воздержался.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13:47
Адвокат заявил, что в деле Фургала нет политики
2084547194
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Сергей ФургалЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПроисшествия
Популярные комментарии
Сейчас налетят адепты с криками "он невиновен" и это "заказ власти"
10 июля, 14:59
ИГИстина Где то рядом
54300418
а ты знаешь, что виновен?
10 июля, 15:07
kkristallovich_r
29210538
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