https://ria.ru/20200710/1574170762.html
Суд арестовал Фургала по обвинению в организации убийств
Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:31
2020-07-10T15:03
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574169085.html
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Александр Перов
Кремль решил устранить неугодного , который сам не захотел уходить и взятки не платит. Достали какой-то компромат и сделали сшили уголовное дело. а как показания выбивают у тех,кто уже сидит пытками,мы знаем. мерзко это все и приведет к негативным последствиям в России. Если бы он был губернатором от ЕР и все делал как ему велят, то никто бы и не вспомнил о этих якобы совершенных преступлениях. Своим все- врагам закон (испанский фашистский диктатор Франко). И все таки несменяемость власти долгое время- это негатив во многом. Особенно в России. У власти искажается чувство реальности , появляется ложное ощущение вседозволенности.
128
Александр Перов
пока ты радуешься аресту человека, не ознакомившись с сутью дела, ты на обращение на "вы" не заслужил.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября", - огласил решение судья Артур Карпов.
В решении суда указано, что у Фургала как у губернатора есть связи с высокопоставленными силовиками, которые он может использовать, чтобы угрожать свидетелям или скрыться от следствия.
Сам обвиняемый заверил, что на момент вменяемых преступлений был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. При этом он заявил, что был в курсе расследования, но не скрывался.
Защита же настаивала, что срок давности привлечения к ответственности истек – по убийствам это максимум 15 лет, а преступления совершены в 2004-2005 годах. Адвокаты традиционно выступали за более мягкую меру пресечения, лишь бы не заключение в СИЗО, но тщетно.
Виновным себя глава региона не признает – по мнению его адвокатов, в деле "доказательств нет".
Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори
дали задержанные по подозрению в этом преступлении.
Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР
и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский
, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы
в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.