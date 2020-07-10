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Суд арестовал Фургала по обвинению в организации убийств
Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:03
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
происшествия
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Кремль решил устранить неугодного , который сам не захотел уходить и взятки не платит. Достали какой-то компромат и сделали сшили уголовное дело. а как показания выбивают у тех,кто уже сидит пытками,мы знаем. мерзко это все и приведет к негативным последствиям в России. Если бы он был губернатором от ЕР и все делал как ему велят, то никто бы и не вспомнил о этих якобы совершенных преступлениях. Своим все- врагам закон (испанский фашистский диктатор Франко). И все таки несменяемость власти долгое время- это негатив во многом. Особенно в России. У власти искажается чувство реальности , появляется ложное ощущение вседозволенности.
128
пока ты радуешься аресту человека, не ознакомившись с сутью дела, ты на обращение на "вы" не заслужил.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574170270_0:0:2978:1676_1400x0_80_0_0_8a3dce170bd7053ebff4a16127b5717d.jpg
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РИА Новости
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60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия

Суд арестовал Фургала по обвинению в организации убийств

14:31 10.07.2020 (обновлено: 15:03 10.07.2020)
36542
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября", - огласил решение судья Артур Карпов.
В решении суда указано, что у Фургала как у губернатора есть связи с высокопоставленными силовиками, которые он может использовать, чтобы угрожать свидетелям или скрыться от следствия.
Сам обвиняемый заверил, что на момент вменяемых преступлений был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. При этом он заявил, что был в курсе расследования, но не скрывался.
Защита же настаивала, что срок давности привлечения к ответственности истек – по убийствам это максимум 15 лет, а преступления совершены в 2004-2005 годах. Адвокаты традиционно выступали за более мягкую меру пресечения, лишь бы не заключение в СИЗО, но тщетно.
Виновным себя глава региона не признает – по мнению его адвокатов, в деле "доказательств нет".
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
14:08
Адвокат рассказал, почему Фургал не мог пойти на убийство
Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении.
Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
13:53
Фургал пожаловался на хронический бронхит и аллергию на латекс
2178161058330
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалПроисшествия
Популярные комментарии
Кремль решил устранить неугодного , который сам не захотел уходить и взятки не платит. Достали какой-то компромат и сделали сшили уголовное дело. а как показания выбивают у тех,кто уже сидит пытками,мы знаем. мерзко это все и приведет к негативным последствиям в России. Если бы он был губернатором от ЕР и все делал как ему велят, то никто бы и не вспомнил о этих якобы совершенных преступлениях. Своим все- врагам закон (испанский фашистский диктатор Франко). И все таки несменяемость власти долгое время- это негатив во многом. Особенно в России. У власти искажается чувство реальности , появляется ложное ощущение вседозволенности.
10 июля, 14:35
АПАлександр Перов
70121153
пока ты радуешься аресту человека, не ознакомившись с сутью дела, ты на обращение на "вы" не заслужил.
10 июля, 14:36
АПАлександр Перов
49131131
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