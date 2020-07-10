Суд арестовал Фургала по обвинению в организации убийств

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Басманный суд Москвы арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября", - огласил решение судья Артур Карпов.

В решении суда указано, что у Фургала как у губернатора есть связи с высокопоставленными силовиками, которые он может использовать, чтобы угрожать свидетелям или скрыться от следствия.

Сам обвиняемый заверил, что на момент вменяемых преступлений был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. При этом он заявил, что был в курсе расследования, но не скрывался.

Защита же настаивала, что срок давности привлечения к ответственности истек – по убийствам это максимум 15 лет, а преступления совершены в 2004-2005 годах. Адвокаты традиционно выступали за более мягкую меру пресечения, лишь бы не заключение в СИЗО, но тщетно.

Виновным себя глава региона не признает – по мнению его адвокатов, в деле "доказательств нет".

Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении.

Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.