Путин провел по видеосвязи совещание с членами Совбеза

"Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины... Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет", - заявил Песков.