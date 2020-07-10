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Путин провел по видеосвязи совещание с членами Совбеза
Ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах обсуждалась в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России, которое... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:00
россия
обострение конфликта в ливии
ситуация на украине
война в сирии
донбасс
совет безопасности рф
дмитрий песков
владимир путин
ливия
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РИА Новости
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353
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россия, обострение конфликта в ливии, ситуация на украине, война в сирии, донбасс, совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, ливия, украина, в мире

Путин провел по видеосвязи совещание с членами Совбеза

14:22 10.07.2020 (обновлено: 15:00 10.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. 10 июля 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. 10 июля 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. 10 июля 2020
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах обсуждалась в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России, которое в режиме видеосвязи провел президент РФ Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины... Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет", - заявил Песков.
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По его словам, на совещании затрагивалась "ситуация в Ливии с акцентом на безальтернативность мирного урегулирования в этой стране".
"В контексте балканских дел отмечалась необходимость выстраивания всех процессов с учетом основополагающей резолюции СБ ООН 1244", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что обсуждались также вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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РоссияОбострение конфликта в ЛивииСитуация на УкраинеВойна в СирииДонбассСовет Безопасности РФДмитрий ПесковВладимир ПутинЛивияУкраинаВ мире
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