Путин провел по видеосвязи совещание с членами Совбеза

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ситуация на юго-востоке Украины, в Ливии и на Балканах обсуждалась в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России, которое в режиме видеосвязи провел президент РФ Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины... Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет", - заявил Песков.
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По его словам, на совещании затрагивалась "ситуация в Ливии с акцентом на безальтернативность мирного урегулирования в этой стране".
"В контексте балканских дел отмечалась необходимость выстраивания всех процессов с учетом основополагающей резолюции СБ ООН 1244", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что обсуждались также вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.
В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.