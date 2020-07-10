В Алма-Ату из Москвы двумя спецрейсами доставили 55 тонн лекарств

НУР-СУЛТАН, 10 июл - РИА Новости. Два борта гражданской авиации доставили из Москвы в Алма-Ату 55 тонн наиболее востребованных в Казахстане медицинских препаратов, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения республики.
"В аэропорт Алматы прибыли два борта гражданской авиации, которые доставили из Москвы 55 тонн медицинских препаратов по наиболее востребованным наименованиям для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии, в числе которых – противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики. В ближайшие дни в розничную сеть аптек страны поступят около 150 тысяч таблеток азитромицина, около миллиона флаконов цефтриаксона, 150 тысяч упаковок препарата "Тамифлю", 50 тысяч упаковок "Арбидола" и другие востребованные медицинские препараты, прибывшие спецрейсами", - говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, "этого объема достаточно для покрытия месячной потребности в лекарственных препаратах".
"Прибывшие медикаменты будет равномерно распределены и оперативно доставлены в регионы в ближайшие дни. Такой же борт для транспортировки лекарственных препаратов на следующей неделе доставит груз из Индии. В целях повышения доступности лекарственного обеспечения и покрытия всей потребности в медикаментах такие мероприятия будут организовываться ежемесячно", - сообщили в министерстве.
В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 54 747. Выздоровели более 31,8 тысячи человек. На 6 июля в стране были зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса. Данные о летальных исходах обновляются еженедельно. С 5 июля в стране введен ряд карантинных ограничений сроком на 14 дней. По истечении этого срока ограничения могут быть продлены или ужесточены.
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