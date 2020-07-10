В Алма-Ату из Москвы двумя спецрейсами доставили 55 тонн лекарств

"В аэропорт Алматы прибыли два борта гражданской авиации, которые доставили из Москвы 55 тонн медицинских препаратов по наиболее востребованным наименованиям для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии, в числе которых – противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики. В ближайшие дни в розничную сеть аптек страны поступят около 150 тысяч таблеток азитромицина, около миллиона флаконов цефтриаксона, 150 тысяч упаковок препарата "Тамифлю", 50 тысяч упаковок "Арбидола" и другие востребованные медицинские препараты, прибывшие спецрейсами", - говорится в сообщении министерства.