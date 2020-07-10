https://ria.ru/20200710/1574168011.html
ВОЗ контактирует с Казахстаном после сообщений о неизвестной пневмонии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с властями Казахстана на фоне предупреждения от китайского посольства о неизвестном виде... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:52
2020-07-10T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
китай
казахстан
в мире
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2
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, китай, казахстан, в мире
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) находится в контакте с властями Казахстана
на фоне предупреждения от китайского посольства о неизвестном виде смертоносной пневмонии, сообщил РИА Новости представитель организации.
Ранее сообщалось, что посольство Китая
в Казахстане опубликовало заявление на своем сайте, призывая граждан проявить бдительность из-за распространения в Казахстане неизвестной пневмонии, уровень смертности от которой значительно выше, чем при коронавирусной инфекции COVID-19
.
"Существует множество возможных объяснений возникновения пневмонии, одно из которых – COVID-19, который, как известно, распространяется в Казахстане. Более 10 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 были зафиксированы властями страны за последнюю неделю", - отметил представитель.
"По мере увеличения числа случаев, страна недавно ввела ряд мер физического и социального дистанцирования. В настоящее время мы находимся в контакте с властями Казахстана, чтобы понять развитие ситуации и оказать необходимую поддержку", - добавил он.
В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 54,75 тысячи. Выздоровели более 31,8 тысячи человек. На 6 июля в стране были зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса. Данные о летальных исходах обновляются еженедельно.
С 5 июля в стране введен ряд карантинных ограничений сроком на 14 дней. По истечении этого срока ограничения могут быть продлены или ужесточены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.