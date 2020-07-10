ВОЗ контактирует с Казахстаном после сообщений о неизвестной пневмонии

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ( Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) находится в контакте с властями Казахстана на фоне предупреждения от китайского посольства о неизвестном виде смертоносной пневмонии, сообщил РИА Новости представитель организации.

Ранее сообщалось, что посольство Китая в Казахстане опубликовало заявление на своем сайте, призывая граждан проявить бдительность из-за распространения в Казахстане неизвестной пневмонии, уровень смертности от которой значительно выше, чем при коронавирусной инфекции COVID-19

"Существует множество возможных объяснений возникновения пневмонии, одно из которых – COVID-19, который, как известно, распространяется в Казахстане. Более 10 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 были зафиксированы властями страны за последнюю неделю", - отметил представитель.

"По мере увеличения числа случаев, страна недавно ввела ряд мер физического и социального дистанцирования. В настоящее время мы находимся в контакте с властями Казахстана, чтобы понять развитие ситуации и оказать необходимую поддержку", - добавил он.

В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 54,75 тысячи. Выздоровели более 31,8 тысячи человек. На 6 июля в стране были зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса. Данные о летальных исходах обновляются еженедельно.

С 5 июля в стране введен ряд карантинных ограничений сроком на 14 дней. По истечении этого срока ограничения могут быть продлены или ужесточены.