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ВОЗ контактирует с Казахстаном после сообщений о неизвестной пневмонии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с властями Казахстана на фоне предупреждения от китайского посольства о неизвестном виде... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:52
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, китай, казахстан, в мире

ВОЗ контактирует с Казахстаном после сообщений о неизвестной пневмонии

13:52 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) находится в контакте с властями Казахстана на фоне предупреждения от китайского посольства о неизвестном виде смертоносной пневмонии, сообщил РИА Новости представитель организации.
Ранее сообщалось, что посольство Китая в Казахстане опубликовало заявление на своем сайте, призывая граждан проявить бдительность из-за распространения в Казахстане неизвестной пневмонии, уровень смертности от которой значительно выше, чем при коронавирусной инфекции COVID-19.
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"Существует множество возможных объяснений возникновения пневмонии, одно из которых – COVID-19, который, как известно, распространяется в Казахстане. Более 10 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 были зафиксированы властями страны за последнюю неделю", - отметил представитель.
"По мере увеличения числа случаев, страна недавно ввела ряд мер физического и социального дистанцирования. В настоящее время мы находимся в контакте с властями Казахстана, чтобы понять развитие ситуации и оказать необходимую поддержку", - добавил он.
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В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 54,75 тысячи. Выздоровели более 31,8 тысячи человек. На 6 июля в стране были зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса. Данные о летальных исходах обновляются еженедельно.
С 5 июля в стране введен ряд карантинных ограничений сроком на 14 дней. По истечении этого срока ограничения могут быть продлены или ужесточены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКитайКазахстанВ мире
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