https://ria.ru/20200710/1574167760.html
В СФ просят ввести санкции против властей стран Балтии из-за RT и Sputnik
Временная комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ призвала МИД и другие органы исполнительной власти ввести санкции против властей... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:48
2020-07-10T14:54
телеканал rt
sputnik
андрей клишас
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет федерации рф
евросоюз
дмитрий киселев
маргарита симоньян
латвия
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https://ria.ru/20200710/1574129772.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574002241.html
freizdorf
Это называется само изолироваться . Ведь Запад специально раздражает Кремль, выкидывая все Российское , а тут Кремль ещё начнёт им помогать в их игре.
57
Дмитрий Жарков
Смешно конечно, и какие же санкции мы введем? Отключим Яндекс? Может быть хождение рубля запретим? О! Поставки военной техники прекратим.
17
10
латвия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150880/75/1508807561_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_91b78e69b86abc493e5d991b09ea5e88.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, sputnik, андрей клишас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, в мире
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Временная комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ призвала МИД
и другие органы исполнительной власти ввести санкции против властей стран Балтии из-за ситуации вокруг RT
и Sputnik.
Речь идет о руководстве Литвы, Латвии и Эстонии, которые "грубо нарушили принципы свободы слова и распространения информации, а также свои обязательства перед международными организациями".
Запреты в трех странах
Ранее в Эстонии запретили деятельность агентства Sputnik, в Литве — трансляцию пяти телеканалов RT, в Латвии — семи телеканалов. В Риге объяснили это тем, что СМИ принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, против которого ЕС ввел санкции.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT — Маргарита Симоньян
, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Представитель МИД Мария Захарова назвала запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии возмутительным и неправомочным шагом.
"Акт политической цензуры"
Временная комиссия заявила, что запрет на вещание каналов является актом политической цензуры и выглядит как единая скоординированная кампания против российских СМИ.
Члены комиссии убеждены, что принципы и нормы ОБСЕ и Совета Европы в отношении СМИ должны последовательно соблюдаться вне зависимости от политических симпатий или антипатий правительств стран-участниц.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас
заявил РИА Новости, что его комитет поддержит призыв ввести санкции против чиновников, которые нарушают права российских СМИ.