В СФ просят ввести санкции против властей стран Балтии из-за RT и Sputnik

При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT —, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Представитель МИД Мария Захарова назвала запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии возмутительным и неправомочным шагом.