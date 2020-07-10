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В СФ просят ввести санкции против властей стран Балтии из-за RT и Sputnik
Временная комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ призвала МИД и другие органы исполнительной власти ввести санкции против властей... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:54
телеканал rt
sputnik
андрей клишас
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет федерации рф
евросоюз
дмитрий киселев
маргарита симоньян
латвия
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https://ria.ru/20200710/1574129772.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574002241.html
Это называется само изолироваться . Ведь Запад специально раздражает Кремль, выкидывая все Российское , а тут Кремль ещё начнёт им помогать в их игре.
57
Смешно конечно, и какие же санкции мы введем? Отключим Яндекс? Может быть хождение рубля запретим? О! Поставки военной техники прекратим.
17
10
латвия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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телеканал rt, sputnik, андрей клишас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, в мире

В СФ просят ввести санкции против властей стран Балтии из-за RT и Sputnik

13:48 10.07.2020 (обновлено: 14:54 10.07.2020)
3647
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT
© РИА Новости / Илья Питалев
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Офис телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Временная комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ призвала МИД и другие органы исполнительной власти ввести санкции против властей стран Балтии из-за ситуации вокруг RT и Sputnik.
Речь идет о руководстве Литвы, Латвии и Эстонии, которые "грубо нарушили принципы свободы слова и распространения информации, а также свои обязательства перед международными организациями".
Офис телеканала RT
08:00
Запрет вещания RT: как Запад разучился работать против России

Запреты в трех странах

Ранее в Эстонии запретили деятельность агентства Sputnik, в Литве — трансляцию пяти телеканалов RT, в Латвии — семи телеканалов. В Риге объяснили это тем, что СМИ принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, против которого ЕС ввел санкции.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT — Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании — два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Представитель МИД Мария Захарова назвала запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии возмутительным и неправомочным шагом.

"Акт политической цензуры"

Временная комиссия заявила, что запрет на вещание каналов является актом политической цензуры и выглядит как единая скоординированная кампания против российских СМИ.
Члены комиссии убеждены, что принципы и нормы ОБСЕ и Совета Европы в отношении СМИ должны последовательно соблюдаться вне зависимости от политических симпатий или антипатий правительств стран-участниц.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что его комитет поддержит призыв ввести санкции против чиновников, которые нарушают права российских СМИ.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
7 июля, 12:57
"ЧТД". Симоньян прокомментировала возможную блокировку RT в Эстонии
1824133240
Обсудить 10
Телеканал RTSputnikАндрей КлишасМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Федерации РФЕвросоюзДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЛатвияВ мире
Популярные комментарии
Это называется само изолироваться . Ведь Запад специально раздражает Кремль, выкидывая все Российское , а тут Кремль ещё начнёт им помогать в их игре.
10 июля, 14:18
freizdorf
13411038
Смешно конечно, и какие же санкции мы введем? Отключим Яндекс? Может быть хождение рубля запретим? О! Поставки военной техники прекратим.
10 июля, 14:49
Д Дмитрий Жарков
4100012
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