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Адвокат заявил, что в деле Фургала нет политики
В деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, политики нет, заявил журналистам в пятницу адвокат Борис Кожемякин. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:47
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
происшествия
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, происшествия

Адвокат заявил, что в деле Фургала нет политики

13:47 10.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, политики нет, заявил журналистам в пятницу адвокат Борис Кожемякин.
"Политическая мотивированность - это не наша тема", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
12:39
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Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПроисшествия
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