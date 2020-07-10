Адвокат заявил, что в деле Фургала нет политики

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В деле губернатора Хабаровского края В деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала , обвиняемого в организации убийств, политики нет, заявил журналистам в пятницу адвокат Борис Кожемякин.

"Политическая мотивированность - это не наша тема", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Фургала задержали в четверг сотрудники СК РФ и ФСБ РФ: его считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщил, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении.

Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.