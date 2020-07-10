Песков призвал Жириновского подкрепить слова о Фургале доказательствами

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского об отношениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с Москвой очень серьезные и нуждаются в доказательствах.
Пескова попросили прокомментировать утверждение Жириновского о том, что от Фургала якобы требовали возить коробки с деньгами в Москву. Также лидер ЛДПР ранее заявил, что вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев якобы требовал, чтобы хабаровский губернатор покинул партию.
Представитель Кремля отметил, что такие слова должны быть подкреплены доказательствами.
"В противном случае, конечно, те, кто упоминался, они могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, давало ли следствие Кремлю знать о разработке Фургала или Кремль не знал об этом, Песков отметил, что не располагает такой информацией.
Главу региона задержали и привезли в столицу накануне. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство.
Вчера, 03:57Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала