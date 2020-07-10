Песков призвал Жириновского подкрепить слова о Фургале доказательствами

"В противном случае, конечно, те, кто упоминался, они могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, давало ли следствие Кремлю знать о разработке Фургала или Кремль не знал об этом, Песков отметил, что не располагает такой информацией.