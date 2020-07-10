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Песков призвал Жириновского подкрепить слова о Фургале доказательствами
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского об отношениях губернатора Хабаровского края Сергея... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:26
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дальний восток
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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вячеслав шпорт
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москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав шпорт, дмитрий песков, москва, хабаровский край, происшествия

Песков призвал Жириновского подкрепить слова о Фургале доказательствами

13:36 10.07.2020 (обновлено: 14:26 10.07.2020)
62196
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского об отношениях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с Москвой очень серьезные и нуждаются в доказательствах.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
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Пескова попросили прокомментировать утверждение Жириновского о том, что от Фургала якобы требовали возить коробки с деньгами в Москву. Также лидер ЛДПР ранее заявил, что вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев якобы требовал, чтобы хабаровский губернатор покинул партию.
Представитель Кремля отметил, что такие слова должны быть подкреплены доказательствами.

"В противном случае, конечно, те, кто упоминался, они могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, давало ли следствие Кремлю знать о разработке Фургала или Кремль не знал об этом, Песков отметил, что не располагает такой информацией.
Главу региона задержали и привезли в столицу накануне. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
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Биография главы Хабаровского края Сергея Фургала
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалДальний ВостокСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вячеслав ШпортДмитрий ПесковМоскваХабаровский крайПроисшествия
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10 июля, 16:49
РБРуслан Браско
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