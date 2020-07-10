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Южнокорейские СМИ назвали наиболее вероятную причину смерти мэра Сеула
Южнокорейская пресса, несмотря на то, что точная причина гибели мэра столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Суна еще выясняется, пишет о возможном самоубийстве,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:36
жак вон
мун чжэ ин
лу кан
южная корея
сеул
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
жак вон, мун чжэ ин, лу кан, южная корея, сеул

Южнокорейские СМИ назвали наиболее вероятную причину смерти мэра Сеула

13:36 10.07.2020
1757
© REUTERS / YonhapМэр Сеула Пак Вон Сун
Мэр Сеула Пак Вон Сун
© REUTERS / Yonhap
Мэр Сеула Пак Вон Сун. Архивное фото
ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Южнокорейская пресса, несмотря на то, что точная причина гибели мэра столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Суна еще выясняется, пишет о возможном самоубийстве, исходя из предшествовавших смерти обстоятельств и наличия записки с извинениями и прощанием.
Пак Вон Сун был найден мертвым в ночь на пятницу в лесу горы Пукаксан недалеко от своей официальной резиденции в центре Сеула вскоре после полуночи. Полиция заявила, что не было никаких признаков насильственной смерти, добавив, что планирует расследовать точную причину смерти мэра.
"В настоящее время подозрений о том, что это было убийство, нет", - приводит, в частности, телеканал KBS слова представителя отдела по преступлениям столичного полицейского агентства.
Если версия о самоубийстве подтвердится, то это станет первым с 2009 года подобным случаем среди высокопоставленных политиков в Южной Корее. Тогда в связи с обвинениями в получении взятки совершил самоубийство бывший президент страны Но Мун Хён.
Дни перед гибелью Пак Вон Суна также не обошлись без скандалов. Буквально за несколько дней до трагедии бывшая секретарь Пак Вон Суна подала на него иск за домогательства. Девушка предоставила доказательства в виде переписки с мэром и заявила, что помимо нее есть другие жертвы. Как отмечает агентство Ренхап, сотрудники полиции отказались комментировать это дело, в том числе сам факт того, был ли подан иск. В соответствии с южнокорейским законодательством, дело было автоматически прекращено после смерти мэра.
Мэр Сеула Пак Вон Сун
09:31
СМИ раскрыли содержание предсмертной записки мэра Сеула
Примечательно, что именно Пак Вон Сун в 90-е годы ХХ века в составе группы адвокатов впервые в истории южнокорейской судебной практики выиграл иск о сексуальном домогательстве со стороны профессора университета к своей ассистентке.
Об исчезновении Пак Вон Суна в четверг заявила его дочь, сообщив, что ее отец ушел из дома четыре-пять часов назад, "оставив записку, похожую на завещание", и выключил телефон. В записке мэр извинился перед всеми людьми и семьей.
Похороны запланированы на понедельник. Источники агентства сообщили, что президент страны Мун Чжэ Ин планирует отправить венок цветов на похороны Пак Вон Суна. Также их должны посетить глава администрации президента Но Ен Мин и старший секретарь президента по политическим вопросам Кан Ни Чжун.
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6 июля, 09:23
Южная Корея заявила о готовности содействовать диалогу США и КНДР
Пак Вон Сун считался вероятным кандидатом в президенты от правящей Объединенной демократической партии на выборах 2022 года. Он дольше всех находился на посту мэра Сеула, так как был избран в 2011 году, а затем переизбран в 2014 и 2018 годах. Нынешний срок его полномочий должен был закончиться в 2022 году.
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Жак ВонМун Чжэ ИнЛу КанЮжная КореяСеул
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