Южнокорейские СМИ назвали наиболее вероятную причину смерти мэра Сеула

ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Южнокорейская пресса, несмотря на то, что точная причина гибели мэра столицы Сеула Пак Южнокорейская пресса, несмотря на то, что точная причина гибели мэра столицы Южной Кореи Вон Суна еще выясняется, пишет о возможном самоубийстве, исходя из предшествовавших смерти обстоятельств и наличия записки с извинениями и прощанием.

Пак Вон Сун был найден мертвым в ночь на пятницу в лесу горы Пукаксан недалеко от своей официальной резиденции в центре Сеула вскоре после полуночи. Полиция заявила, что не было никаких признаков насильственной смерти, добавив, что планирует расследовать точную причину смерти мэра.

"В настоящее время подозрений о том, что это было убийство, нет", - приводит, в частности, телеканал KBS слова представителя отдела по преступлениям столичного полицейского агентства.

Если версия о самоубийстве подтвердится, то это станет первым с 2009 года подобным случаем среди высокопоставленных политиков в Южной Корее. Тогда в связи с обвинениями в получении взятки совершил самоубийство бывший президент страны Но Мун Хён.

Дни перед гибелью Пак Вон Суна также не обошлись без скандалов. Буквально за несколько дней до трагедии бывшая секретарь Пак Вон Суна подала на него иск за домогательства. Девушка предоставила доказательства в виде переписки с мэром и заявила, что помимо нее есть другие жертвы. Как отмечает агентство Ренхап, сотрудники полиции отказались комментировать это дело, в том числе сам факт того, был ли подан иск. В соответствии с южнокорейским законодательством, дело было автоматически прекращено после смерти мэра.

Примечательно, что именно Пак Вон Сун в 90-е годы ХХ века в составе группы адвокатов впервые в истории южнокорейской судебной практики выиграл иск о сексуальном домогательстве со стороны профессора университета к своей ассистентке.

Об исчезновении Пак Вон Суна в четверг заявила его дочь, сообщив, что ее отец ушел из дома четыре-пять часов назад, "оставив записку, похожую на завещание", и выключил телефон. В записке мэр извинился перед всеми людьми и семьей.

Похороны запланированы на понедельник. Источники агентства сообщили, что президент страны Мун Чжэ Ин планирует отправить венок цветов на похороны Пак Вон Суна. Также их должны посетить глава администрации президента Но Ен Мин и старший секретарь президента по политическим вопросам Кан Ни Чжун.