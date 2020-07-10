https://ria.ru/20200710/1574166509.html
Фургал заявил, что разведен
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, рассказал, что официально он разведен, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:31
2020-07-10T13:31
уголовное дело сергея фургала
антонина стародубова
сергей фургал
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, антонина стародубова, сергей фургал, происшествия
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
, обвиняемый в организации убийств, рассказал, что официально он разведен, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
"Гражданский брак. Официально я разведен", - ответил он на вопрос судьи о семейном положении.
Суд в настоящий момент рассматривает вопрос о его аресте, заседание проходит в закрытом режиме.
Ранее местные СМИ сообщали, Фургал якобы еще в 2013 году развелся с Ларисой Стародубовой. При этом он ежегодно отчитывался о доходах, указывая, что по-прежнему состоит в браке. Последняя декларация была опубликована в мае 2019 года.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Фургал возглавил регион в 2018 году.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля Стародубовой.