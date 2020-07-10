Фургал заявил, что разведен

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал , обвиняемый в организации убийств, рассказал, что официально он разведен, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Гражданский брак. Официально я разведен", - ответил он на вопрос судьи о семейном положении.

Суд в настоящий момент рассматривает вопрос о его аресте, заседание проходит в закрытом режиме.

Ранее местные СМИ сообщали, Фургал якобы еще в 2013 году развелся с Ларисой Стародубовой. При этом он ежегодно отчитывался о доходах, указывая, что по-прежнему состоит в браке. Последняя декларация была опубликована в мае 2019 года.

Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Фургал возглавил регион в 2018 году.