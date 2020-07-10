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Мишустин поручил продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Евгению Дитриху оперативно проработать вопрос о продлении к 2030 году участка трассы М-12 Москва —... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:48
евгений дитрих
михаил мишустин
москва
екатеринбург
казань
экономика
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РИА Новости
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евгений дитрих, михаил мишустин, москва, екатеринбург, казань, экономика

Мишустин поручил продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга

13:31 10.07.2020 (обновлено: 16:48 10.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтроительство автотрассы
Строительство автотрассы
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Строительство автотрассы
ЕЛАБУГА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минтранса Евгению Дитриху оперативно проработать вопрос о продлении к 2030 году участка трассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга.
Конкурсные процедуры по определению подрядчиков для каждого этапа строительства и проектирования трассы должны быть проведены до 10 сентября, а все документы по планировке территорий, по которым пройдет трасса, предстоит утвердить до 1 ноября. Переукладку всех коммуникаций на маршруте нужно закончить до 1 июня 2022 года, чтобы уложиться в запланированные сроки строительства, отметил премьер.
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На строительство трассы направят 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, добавил Мишустин.
"Реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани — это важнейшая часть общенационального плана действий, направленного на преодоление последствий распространения коронавируса и поддержку ключевых отраслей экономики", — подчеркнул он.
По его словам, трасса обеспечит скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России: Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской.
"Проект дает регионам импульс к ускоренному развитию, и суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 миллиардов рублей к 2050 году", — сказал глава правительства, добавив, что непосредственно на строительстве будет создано более 30 тысяч рабочих мест, а еще свыше 130 тысяч — в смежных отраслях.
"Ускорятся транзитные перевозки, станет более удобным доступ к крупным промышленным кластерам. Кроме того, обновится инфраструктура на территориях, прилегающих к трассе. Существенный стимул к развитию, конечно, получит бизнес, в том числе малое и среднее предпринимательство", — сказал Мишустин.
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Он также поручил Дитриху представить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном. В перспективе это позволит замкнуть маршрут Европа — Западный Китай и обеспечить бесперебойный транзит по нему, заключил премьер.
Вице-премьер Марат Хуснуллин, со своей стороны, отметил, что продление трассы позволит создать полноценный коридор Восток — Запад, тем более что существующая трасса М5 "Урал" очень загружена и в плохом состоянии. Он добавил, что предстоит построить 400 километров новой дороги и порядка 400 километров реконструировать.
Международный транспортный маршрут Европа — Западный Китай (ЕЗК) — масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность дорог по маршруту Санкт-Петербург — МоскваКазань — Оренбург — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу — Чжэнчжоу — Ляньюньган составляет более восьми тысяч километров. Из них 2787 километров пройдут по территории Казахстана, 3181 километр — по Китаю и 2192 километра — по России.
Автодорога Москва — Казань протяженностью 794 километра должна стать одним из участков ЕЗК. Ее включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры России до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами.
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На строительство трассы Москва-Казань направят 150 млрд рублей
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Евгений ДитрихМихаил МишустинМоскваЕкатеринбургКазаньЭкономика
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