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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574166187.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1336
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 17, до 1336, сообщили РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, украина, в мире

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1336

13:27 10.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 17, до 1336, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1319 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
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"За последние сутки в ДНР выявлены 17 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них шесть случаев у прибывших с Украины 7 июля. По состоянию на 10 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1336, на лечении - 656 пациентов, выписан 601 человек, летальных случаев - 79", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗУкраинаВ мире
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