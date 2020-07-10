Аэропорт Петербурга обслужил более 14,7 тысячи пассажиров вывозных рейсов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Более 14,7 тысячи пассажиров вывозных рейсов обслужил аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге в период с 25 марта по 6 июля, в том числе прибыли более 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, управляющая компания "Пулково").
"Аэропорт Пулково с 25 марта по 6 июля 2020 года обслужил на прилет и вылет 137 эвакуационных рейсов из 31 страны мира. Всего за указанный период в Санкт-Петербурге было обслужено более 14,7 тысячи пассажиров специальных рейсов", - говорится в сообщении.
Так в этот период в "Пулково" прибыли 6,2 тысячи человек из Австрии, Армении, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Казахстана, Катара, Кипра, КНР, Кубы, Киргизии, Мальдив, ОАЭ, Молдавии, США, Таджикистана, Таиланда, Турции, Узбекистана, Франции и Японии. Эвакуационными рейсами из России в иностранные государства через Петербург отправились более 8,5 тысячи пассажиров.
Как сообщалось, все прибывающие в "Пулково" вывозные рейсы встречают сотрудники Роспотребнадзора. Они выдают пассажирам официальные предписания о необходимости соблюдения 14-дневной изоляции. Также все прилетевшие сдают медицинские тесты. После этого они проходят таможенный и паспортный контроль в закрытой для остальных пассажиров части аэропорта, получают предварительно продезинфицированный багаж. Затем на автобусах в сопровождении ГИБДД прилетевших отвозят к месту проживания или самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, направляются в обсерватор в Курортном районе.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.