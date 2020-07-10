Аэропорт Петербурга обслужил более 14,7 тысячи пассажиров вывозных рейсов

"Аэропорт Пулково с 25 марта по 6 июля 2020 года обслужил на прилет и вылет 137 эвакуационных рейсов из 31 страны мира. Всего за указанный период в Санкт-Петербурге было обслужено более 14,7 тысячи пассажиров специальных рейсов", - говорится в сообщении.