Власти окажут помощь семье убитой под Новосибирском учительницы

"Подтвердился, конечно. Его уже арестовали, он находится в СИЗО… Сейчас ведется следствие правоохранительными органами", - сказал собеседник агентства. По его данным, все произошло ночью - учительница проснулась и увидела, что в помещение проник грабитель.

Он рассказал, что погибшая была очень хорошим учителем и человеком. Она жила в однокомнатной квартире при школе, через которую, по его словам, прошел не один десяток нуждающихся в жилплощади учителей.