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Власти окажут помощь семье убитой под Новосибирском учительницы
Семье убитой учительницы сельской школы в Новосибирской области окажут психологическую помощь и помогут с организацией похорон, сообщил РИА Новости и.о. первого РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:16
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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новосибирск, новосибирская область, происшествия

Власти окажут помощь семье убитой под Новосибирском учительницы

13:16 10.07.2020
2005
© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкПустой школьный класс
Пустой школьный класс
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Пустой школьный класс. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Семье убитой учительницы сельской школы в Новосибирской области окажут психологическую помощь и помогут с организацией похорон, сообщил РИА Новости и.о. первого замглавы Мошковского района Владимир Чупрынин.
Ранее сообщалось, что завуча сельской школы убили ножом в Мошковском районе Новосибирской области. Чупрынин подтвердил, что подозреваемый – местный восьмиклассник.
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"Подтвердился, конечно. Его уже арестовали, он находится в СИЗО… Сейчас ведется следствие правоохранительными органами", - сказал собеседник агентства. По его данным, все произошло ночью - учительница проснулась и увидела, что в помещение проник грабитель.
"В первую очередь семье оказывается психологическая помощь. У учительницы есть сын, который живет в Новосибирске. Также будет оказана помощь для похорон со стороны коллег и администрации района", - сказал Чупрынин.
Он рассказал, что погибшая была очень хорошим учителем и человеком. Она жила в однокомнатной квартире при школе, через которую, по его словам, прошел не один десяток нуждающихся в жилплощади учителей.
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