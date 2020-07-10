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Кремль ответил на сравнение президентства Путина со сталинским периодом
В Кремле считают некорректными сравнения периода президентства Владимира Путина со сталинскими временами, прозвучавшие в связи с задержанием губернатора... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:11
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574151731.html
При Сталине, такой х.... не было. Тремя задержаниями не ограничились бы. Взяли бы всех членов ОПГ.
86
Правильно ведь пока что нет ни Берии, ни Ягоды, ни Ежова. Радуйтесь что страдаете только за свои уголовно наказуемые деяния
82
18
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, хабаровский край, происшествия

Кремль ответил на сравнение президентства Путина со сталинским периодом

13:11 10.07.2020
26507
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Кремле считают некорректными сравнения периода президентства Владимира Путина со сталинскими временами, прозвучавшие в связи с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский, говоря о задержании Фургала, заявил, что "вы нам наручники на руки надеваете" и "как при Сталине начинаете действовать".
"Мы считаем их некорректными, неверными по сути", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к таким сравнениям.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
09:49
Депутаты ЛДПР Тюменской облдумы готовы сдать мандаты из-за дела Фургала
9922461260
Обсудить 18
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
При Сталине, такой х.... не было. Тремя задержаниями не ограничились бы. Взяли бы всех членов ОПГ.
10 июля, 14:07
РФРуслан Фаткуллин
7910024
Правильно ведь пока что нет ни Берии, ни Ягоды, ни Ежова. Радуйтесь что страдаете только за свои уголовно наказуемые деяния
10 июля, 13:17
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