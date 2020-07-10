https://ria.ru/20200710/1574165067.html
Кремль ответил на сравнение президентства Путина со сталинским периодом
В Кремле считают некорректными сравнения периода президентства Владимира Путина со сталинскими временами, прозвучавшие в связи с задержанием губернатора... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:11
2020-07-10T13:11
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574151731.html
Руслан Фаткуллин
При Сталине, такой х.... не было. Тремя задержаниями не ограничились бы. Взяли бы всех членов ОПГ.
86
Координатор Распределённых Транзакций
Правильно ведь пока что нет ни Берии, ни Ягоды, ни Ежова. Радуйтесь что страдаете только за свои уголовно наказуемые деяния
82
18
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573534808_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_340cbd410090340b8a1b507e0d4abe43.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, хабаровский край, происшествия