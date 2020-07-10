Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574164488.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:05
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_65a1acea335e63f495db96db54f9d4f3.jpg
https://ria.ru/20200710/1574151629.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_65a1acea335e63f495db96db54f9d4f3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_310:0:3041:2048_1400x0_80_0_0_ec13e2c336ae8a0cff3b255b6604b3c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_651:0:2699:2048_1400x0_80_0_0_44fc51000c8e1c8d2f05b33ed3fa5b9a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

13:05 10.07.2020
270
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у президента день достаточно непубличный. Внутренние встречи. И также будет в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - рассказал Песков журналистам о рабочем графике президента.
При этом он добавил, что Кремль сообщит тематику совещания.
Президент РФ Владимир Путин
09:45Культура
Путин направил приветствие участникам форума "Таврида"
700004
Обсудить 0
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования
Кремль
В Кремле ответили на высказывания о неосталинизме
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил об отсутствии шпиономании в России
Крым
В Крыму начал работу новый состав общественной палаты
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль приветствовал участие команды Telegram в дискуссиях по IT-отрасли
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель проведет встречи с премьерами Италии и Испании
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
В Кремле опровергли слова Зеленского о финансировании Медведчука в России
Президент РФ Владимир Путин
Песков: обмена поздравлениями Путина и Порошенко в 2014 году не было
Иван Сафронов
В Кремле не располагают материалами дела Сафронова
Иван Сафронов в Лефортовском суде
В Кремле прокомментировали закрытость дела Сафронова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
На палестинских территориях за сутки выявили более 400 случаев COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова рассказала о процедуре изменения порядка голосования
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Лавров рассказал о диалоге с США на всех уровнях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:13США разочарованы решением Турции по собору Святой Софии
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
Лента новостейМолния