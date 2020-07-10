Меркель проведет встречи с премьерами Италии и Испании

БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе в преддверии саммита глав государств и правительств ЕС проведет двусторонние встречи с премьерами Италии и Испании, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
"Меркель в понедельник проведет встречу с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Собеседники будут говорить об экономических последствиях коронавируса, предстоящем Европейском совете, а также обсудят вопросы двусторонней и европейской политики", - заявила Фиц на брифинге в пятницу.
По ее словам, Меркель и Конте дадут пресс-конференцию около 17.30 (18.30 мск). Во вторник Меркель встретится с премьером Испании Педро Санчесом.
"Во вторник Меркель в Берлине примет премьер-министра Испании Педро Санчеса на ужин. Речь будет идти о приоритетах председательства Германии, в центре беседы будут борьба с экономическими и социальными последствиями пандемии коронавируса, а также о подготовке Европейского совета, кроме того стороны обменяются мнениями по двусторонним вопросам", - заявила Фиц, добавив, что главы правительств двух государств также дадут пресс-конференцию около 18.30 (19.30 мск).
В четверг Меркель отправится в Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств ЕС (Европейский совет). В центре первого с февраля очного саммита будут долгосрочные финансовые рамки ЕС (бюджет) и программа восстановления экономики Европы. Меркель призывает страны ЕС выработать компромисс по этой теме уже летом, чтобы ратифицировать соглашения осенью и ввести их в действие с 1 января 2021 года.