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Меркель проведет встречи с премьерами Италии и Испании
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе в преддверии саммита глав государств и правительств ЕС проведет двусторонние встречи с премьерами Италии и... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:05
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353
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педро санчес, ангела меркель, европа, италия, испания, в мире

Меркель проведет встречи с премьерами Италии и Испании

13:05 10.07.2020
197
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе в преддверии саммита глав государств и правительств ЕС проведет двусторонние встречи с премьерами Италии и Испании, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
"Меркель в понедельник проведет встречу с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Собеседники будут говорить об экономических последствиях коронавируса, предстоящем Европейском совете, а также обсудят вопросы двусторонней и европейской политики", - заявила Фиц на брифинге в пятницу.
По ее словам, Меркель и Конте дадут пресс-конференцию около 17.30 (18.30 мск). Во вторник Меркель встретится с премьером Испании Педро Санчесом.
"Во вторник Меркель в Берлине примет премьер-министра Испании Педро Санчеса на ужин. Речь будет идти о приоритетах председательства Германии, в центре беседы будут борьба с экономическими и социальными последствиями пандемии коронавируса, а также о подготовке Европейского совета, кроме того стороны обменяются мнениями по двусторонним вопросам", - заявила Фиц, добавив, что главы правительств двух государств также дадут пресс-конференцию около 18.30 (19.30 мск).
В четверг Меркель отправится в Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств ЕС (Европейский совет). В центре первого с февраля очного саммита будут долгосрочные финансовые рамки ЕС (бюджет) и программа восстановления экономики Европы. Меркель призывает страны ЕС выработать компромисс по этой теме уже летом, чтобы ратифицировать соглашения осенью и ввести их в действие с 1 января 2021 года.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
8 июля, 17:45
Меркель призвала ЕС готовиться к любым сценариям в отношениях с Британией
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Педро СанчесАнгела МеркельЕвропаИталияИспанияВ мире
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