Меркель проведет встречи с премьерами Италии и Испании

"Меркель в понедельник проведет встречу с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Собеседники будут говорить об экономических последствиях коронавируса, предстоящем Европейском совете, а также обсудят вопросы двусторонней и европейской политики", - заявила Фиц на брифинге в пятницу.

"Во вторник Меркель в Берлине примет премьер-министра Испании Педро Санчеса на ужин. Речь будет идти о приоритетах председательства Германии, в центре беседы будут борьба с экономическими и социальными последствиями пандемии коронавируса, а также о подготовке Европейского совета, кроме того стороны обменяются мнениями по двусторонним вопросам", - заявила Фиц, добавив, что главы правительств двух государств также дадут пресс-конференцию около 18.30 (19.30 мск).