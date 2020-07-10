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В МИД прокомментировали вопрос заключения мирного договора с Японией
Россия не договаривалась с Японией о заключении мирного договора после решения территориального вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:20
синдзо абэ
владимир путин
сша
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
курильские острова
оон
япония
в мире
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РИА Новости
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синдзо абэ, владимир путин, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), курильские острова, оон, япония, в мире

В МИД прокомментировали вопрос заключения мирного договора с Японией

12:42 10.07.2020 (обновлено: 13:20 10.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не договаривалась с Японией о заключении мирного договора после решения территориального вопроса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы слышим заявления наших японских соседей о том, что мы будем готовы мирный договор заключить, как только решим территориальную проблему. Это не то, о чем договаривались. Договаривались сконцентрироваться на заключении мирного договора. Как того и требует декларация 1956 года", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".
Как подчеркнул министр, в основе всего, что должно определять дальнейшие отношения РФ и Японии, лежит проблема итогов Второй мировой войны.
"Японские официальные лица многократно заявляли, что итоги Второй мировой войны они признают, за исключением итогов в отношении Южных Курильских островов или, как они их называют, Северных территорий. Это неправовая позиция. Правовая позиция Японии должна была бы определяться тем фактом, что Япония ратифицировала Устав ООН, а в нем есть статья 107, которая гласит, что все, что было сделано державами-победительницами, не подлежит обсуждению", - отметил Лавров.
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Глава МИД РФ добавил, что мирный договор между странами должен быть современным и полноценным, отражающим ситуацию не 60-70 лет назад, а ситуацию на сегодняшний день. Также, по словам Лаврова, документ должен охватывать все сферы отношений двух стран - экономику, проблематику безопасности, видение внешнеполитического взаимодействия, гуманитарные, культурные связи и многое другое.
"Пока мы такие концептуальные основы такого договора предложили, пока наши японские коллеги не откликаются конкретно на такую концепцию", - подчеркнул Лавров.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
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Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
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Синдзо АбэВладимир ПутинСШАСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Курильские островаООНЯпонияВ мире
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