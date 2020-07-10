В СПЧ оценили меры санитарной безопасности на голосовании

"Коллеги посетили более 100 избирательных участков в самых разных регионах страны. Что касается санитарной безопасности, каких-то серьезных замечаний не было. Кое-где с масками было не очень хорошо, кое-где были замечания, но не принципиальные. Если сопоставлять то, что происходило на избирательных участках в части санитарной безопасности с тем, как люди ведут себя в общественных местах – в магазинах, на рынках или еще где-то, то это, конечно, небо и земля. Конечно, на избирательных участках почти идеально соблюдались санитарные нормы", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.