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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В СПЧ оценили меры санитарной безопасности на голосовании
Меры санитарной безопасности почти идеально соблюдались на избирательных участках на голосовании по поправкам в конституцию, заявил глава Совета по правам... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:19
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, элла памфилова, валерий фадеев, цик рф, общество

В СПЧ оценили меры санитарной безопасности на голосовании

12:42 10.07.2020 (обновлено: 13:19 10.07.2020)
73
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Меры санитарной безопасности почти идеально соблюдались на избирательных участках на голосовании по поправкам в конституцию, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, председатель ЦИК России Элла Памфилова попросила Фадеева провести мониторинг готовности избирательных участков с точки зрения санитарной безопасности.
"Коллеги посетили более 100 избирательных участков в самых разных регионах страны. Что касается санитарной безопасности, каких-то серьезных замечаний не было. Кое-где с масками было не очень хорошо, кое-где были замечания, но не принципиальные. Если сопоставлять то, что происходило на избирательных участках в части санитарной безопасности с тем, как люди ведут себя в общественных местах – в магазинах, на рынках или еще где-то, то это, конечно, небо и земля. Конечно, на избирательных участках почти идеально соблюдались санитарные нормы", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.
Также он надеется, что в единый день голосования 13 сентября не будет такой сложной эпидемиологической ситуации, и подобный мониторинг не потребуется.
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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЭлла ПамфиловаВалерий ФадеевЦИК РФОбщество
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