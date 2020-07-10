https://ria.ru/20200710/1574162556.html
В СПЧ оценили меры санитарной безопасности на голосовании
Меры санитарной безопасности почти идеально соблюдались на избирательных участках на голосовании по поправкам в конституцию, заявил глава Совета по правам... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:42
2020-07-10T13:19
голосование по поправкам в конституцию
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валерий фадеев
цик рф
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Меры санитарной безопасности почти идеально соблюдались на избирательных участках на голосовании по поправкам в конституцию, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
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Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, председатель ЦИК России Элла Памфилова
попросила Фадеева провести мониторинг готовности избирательных участков с точки зрения санитарной безопасности.
"Коллеги посетили более 100 избирательных участков в самых разных регионах страны. Что касается санитарной безопасности, каких-то серьезных замечаний не было. Кое-где с масками было не очень хорошо, кое-где были замечания, но не принципиальные. Если сопоставлять то, что происходило на избирательных участках в части санитарной безопасности с тем, как люди ведут себя в общественных местах – в магазинах, на рынках или еще где-то, то это, конечно, небо и земля. Конечно, на избирательных участках почти идеально соблюдались санитарные нормы", - сказал в интервью РИА Новости Фадеев.
Также он надеется, что в единый день голосования 13 сентября не будет такой сложной эпидемиологической ситуации, и подобный мониторинг не потребуется.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.