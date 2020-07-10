Валерий Фадеев: больше трех месяцев ограничений люди не выдерживают

Пандемия коронавируса внесла в жизнь россиян новые реалии, которые потребовали законодательного регулирования и принятия различных мер поддержки населения. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью РИА Новости рассказал, какие законодательные акты еще следует принять для закрепления и сохранения прав граждан, о рисках утечки информации при использовании системы отслеживания контактов больных коронавирусом, а также оценил соблюдение санитарных мер на избирательных участках при голосовании по поправкам в Конституцию. Беседовала Виктория Тархова.

— Как, на ваш взгляд, россияне пережили период ограничений их прав? Как изменится в принципе общество после пандемии? Насколько оно подготовлено к таким ситуациям?

— Как мы увидели, и наше общество, и общество других стран в Европе готовы переживать ограничения два или три месяца, а потом почти ничего нельзя сделать. И в России, и в Москве мы видели, как люди стали высыпать на улицы. Я думаю, что люди больше трех месяцев не выдерживают. Остается надежда на то, что эпидемии не будут длиться дольше трех месяцев. Я был в Москве все это время и наблюдал – москвичи весьма ответственно отнеслись к санитарным ограничениям. Мы видели, во сколько раз упал автомобильный трафик, поездки в метро, прогулки на улице. Я считаю, что абсолютное большинство москвичей поступали очень ответственно. Может быть, ограничения раздражали, но кому же понравится, что нельзя на улицу выходить? Никому не понравится. Но тем не менее люди в большинстве своем соблюдали эти правила.

— На днях Минкомсвязь разработала систему отслеживания находившихся в контакте с больными коронавирусом на основе данных номеров сотовой связи и отслеживания геолокации. Не нарушает ли такая система права граждан? Не расцениваете ли вы это как вмешательство в частную жизнь?

— Безусловно, требуются специальные законодательные акты, которые регламентировали бы работу такой системы. Если говорить о правоохранительных органах, ФСБ, например, то есть закон об оперативно-розыскной деятельности, который регламентирует слежку, прослушку, все это делается с разрешения суда. Утечка оперативно-розыскной информации карается лишением свободы, если не ошибаюсь, до пяти лет. Вот те люди, которые разработали систему слежения за инфицированными, готовы в случае утечки сесть на пять лет или нет? Давайте мы у них спросим и давайте все-таки соотнесем эти вновь разработанные процедуры с законом об оперативно-розыскной деятельности, потому что утечки информации – это просто бытовая история для нас. Утекает все – социальные сети, банки, информация мобильных операторов, утекла информация о тех инфицированных, которые находились под наблюдением дома под системой "Социальный мониторинг". Все утекает. Надо создать такую систему, про которую не было бы известно, что информация точно утечет. Нельзя следить за людьми, не давая им гарантий, что про это никто не узнает. Я не слышал, чтобы из ФСБ утекала информация о слежке, значит, такая система возможна.

— В конце марта из-за пандемии компании начали переводить сотрудников на удаленку. Сейчас Трудовой кодекс не регламентирует такой формат, в нем есть только определение дистанционной работы, однако удаленную работу решили узаконить, соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Как вы считаете, насколько данный закон сможет укрепить права граждан в данной сфере?

— Обязательно надо вносить изменения в Трудовой кодекс. То, что работник не приходит в офис и не отмечается в табеле, может быть внутренним распоряжением руководства оформлено, но тем не менее такая форма не принята в нашей стране. Это некая самодеятельность сегодня. Мы обязательно будем изучать закон. Этот проект уже сейчас смотрит Борис Евгеньевич Кравченко — глава комиссии СПЧ по трудовым и пенсионным правам. Будет анализ и наше мнение по этому поводу.

— Будет ли доклад СПЧ "Уроки пандемии" направлен президенту? Планируете ли вы встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по этой теме?

— Доклад будет направлен президенту. В ближайшее время встреча с Путиным не планируется.

— Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова попросила вас провести мониторинг готовности избирательных участков с точки зрения санитарной безопасности. Были ли какие-то сложности? Какие были результаты с точки зрения обеспечения санитарных мер безопасности?

— Коллеги посетили более 100 избирательных участков в самых разных регионах страны. Что касается санитарной безопасности, каких-то серьезных замечаний не было. Кое-где с масками было не очень хорошо, кое-где были замечания, но не принципиальные. Если сопоставлять то, что происходило на избирательных участках в части санитарной безопасности, с тем, как люди ведут себя в общественных местах – в магазинах, на рынках или еще где-то, то это, конечно, небо и земля. Конечно, на избирательных участках почти идеально соблюдались санитарные нормы.

— Продолжит ли СПЧ мониторинг за соблюдением таких мер на участках на выборах в сентябре, если сохранится подобное эпидемиологическое положение?

— Я все-таки надеюсь, что не надо будет.

— Как вы считаете, стоит ли применять и дальше на выборах систему недельного голосования? Какова, на ваш взгляд, эффективность электронного голосования? Как вы оцениваете его результаты в Москве и Нижегородской области?

— Я считаю, что опыт недельного голосования хороший. Может, не неделю голосовать, а два-три дня. В один день кто-то на даче, кто-то забыл, у кого-то были домашние дела. А если это два-три дня, то больше возможностей прийти проголосовать. Я не специалист, но мне кажется, что электронное голосование прошло нормально. Я не видел каких-то серьезных нареканий по электронному голосованию.

— Вы говорили, что СПЧ подготовит доклад по итогам голосования. Какие конкретно вопросы вы поднимете в нем? Когда доклад будет опубликован?