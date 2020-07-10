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В СК сообщили об угрозах участникам процесса по делу Фургала
Участники процесса по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получали угрозы и находятся под госзащитой, сказал следователь в Басманном суде, где... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:16
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровский край
безопасность
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574089034.html
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Показательно как прогнила система государственной власти....
76
Похоже, будет первый губернатор с пожизненным сроком.
60
7
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160519_0:210:2723:1742_1400x0_80_0_0_549daa6356c3f6ba076ccad6bfaa20d1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, безопасность, происшествия

В СК сообщили об угрозах участникам процесса по делу Фургала

12:39 10.07.2020 (обновлено: 13:16 10.07.2020)
10932
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Участники процесса по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получали угрозы и находятся под госзащитой, сказал следователь в Басманном суде, где решается вопрос о мере пресечения.
Он также попросил, чтобы процесс был закрытым, отметив, что это необходимо для обеспечения жизни и здоровья фигурантов, в том числе самого Фургала.
При этом обвиняемый заявил, что ему никто не угрожал. "Я чувствую себя в безопасности", — ответил он на соответствующий вопрос судьи.
Главу региона задержали и привезли в столицу накануне. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство. Допрос длился шесть часов, Фургал вину не признал.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Вчера, 06:18
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
Как сообщил знакомый с ходом расследования источник агентства, показания против него дали задержанные по подозрению в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.
Если приговор вынесут до истечения срока давности в этом году, который для убийства составляет 15 лет, губернатору грозит пожизненное заключение.
Член ЛДПР Сергей Фургал возглавил регион в 2018 году. Лидер партии Владимир Жириновский после задержания руководителя края пригрозил уходом фракции из парламента в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать действия правоохранительных органов и подчеркнул, что они действовали в соответствии с законом.
Владимир Жириновский
Вчера, 16:38
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
18816742134
Обсудить 7
Сергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Хабаровский крайБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Показательно как прогнила система государственной власти....
10 июля, 12:53
Арсений Новиков
33110041
Похоже, будет первый губернатор с пожизненным сроком.
10 июля, 13:27
Серж
5220015
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