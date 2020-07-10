В СК сообщили об угрозах участникам процесса по делу Фургала

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Участники процесса по делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получали угрозы и находятся под госзащитой, сказал следователь в Басманном суде, где решается вопрос о мере пресечения. Участники процесса по делу губернатораполучали угрозы и находятся под госзащитой, сказал следователь в Басманном суде, где решается вопрос о мере пресечения.

Он также попросил, чтобы процесс был закрытым, отметив, что это необходимо для обеспечения жизни и здоровья фигурантов, в том числе самого Фургала.

При этом обвиняемый заявил, что ему никто не угрожал. "Я чувствую себя в безопасности", — ответил он на соответствующий вопрос судьи.

Главу региона задержали и привезли в столицу накануне. Его обвиняют в организации убийств и покушении на убийство. Допрос длился шесть часов, Фургал вину не признал

Как сообщил знакомый с ходом расследования источник агентства, показания против него дали задержанные по подозрению в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой.

Если приговор вынесут до истечения срока давности в этом году, который для убийства составляет 15 лет, губернатору грозит пожизненное заключение.