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Таджикистан нуждается в большем числе учителей из России
Таджикистан в условиях нарастающего сотрудничества с Россией в сфере образования испытывает потребность в увеличении числа российских учителей в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:31
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
таджикистан
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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353
60
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), таджикистан

Таджикистан нуждается в большем числе учителей из России

12:31 10.07.2020
1989
© РИА Новости / Борис Ушмайкин / Перейти в фотобанкПривокзальная площадь в Душанбе
Привокзальная площадь в Душанбе
© РИА Новости / Борис Ушмайкин
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Привокзальная площадь в Душанбе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 10 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан в условиях нарастающего сотрудничества с Россией в сфере образования испытывает потребность в увеличении числа российских учителей в общеобразовательных учреждениях республики, заявил РИА Новости глава минобразования и науки Махмадюсуф Иномзода.
"Мы испытываем потребность в увеличении количества российских учителей в рамках проекта по оказанию образовательных услуг российских учителей в общеобразовательных учреждениях Таджикистана", - сказал он.
По словам министра, в то же время существует ряд вопросов, над которыми работают министерства двух стран. Это обеспечение образовательных учреждений учебной и художественной литературой, получение доступа учеников из Таджикистана к электронным школьным библиотекам в РФ. Ежегодно министерство образования и науки республики совместно с представительством Российского центра науки и культуры проводит курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы.
"Мы также всецело ценим вклад российских фондов "Русский Мир", "Русская гуманитарная миссия" и представительства Россотрудничества в безвозмездную передачу министерству образования и науки Республики Таджикистан более 60 тысяч экземпляров книг на русском языке для учащихся 1-11 классов", - сказал министр.
Он отметил, что пандемия коронавируса внесла свои корректировки в таджикско-российское гуманитарное сотрудничество. "По рекомендации центрального штаба по противодействию и профилактике вируса COVID-19 нами было принято решение объявить преждевременные вынужденные каникулы с последующим объявлением окончания учебного года", - добавил министр.
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По словам Иномзода, были приняты меры по возвращению российских учителей на родину. "Совместными усилиями двух министерств, посольства России был организован спецрейс, на котором 48 российских учителей благополучно вернулись на родину", - сообщил глава минобразования.
Иномзода отметил, что российские учителя успешно работали в 23 общеобразовательных учреждениях Таджикистана, где преподавали русский язык, физику, математику, биологию и другие предметы. Он добавил, что практически все российские учителя изъявили желание вернуться в Таджикистан и продолжить работу после открытия границ и окончания карантина.
1310028
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Таджикистан
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