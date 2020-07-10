Таджикистан нуждается в большем числе учителей из России

ДУШАНБЕ, 10 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан в условиях нарастающего сотрудничества с Россией в сфере образования испытывает потребность в увеличении числа российских учителей в общеобразовательных учреждениях республики, заявил РИА Новости глава минобразования и науки Махмадюсуф Иномзода.

"Мы испытываем потребность в увеличении количества российских учителей в рамках проекта по оказанию образовательных услуг российских учителей в общеобразовательных учреждениях Таджикистана", - сказал он.

По словам министра, в то же время существует ряд вопросов, над которыми работают министерства двух стран. Это обеспечение образовательных учреждений учебной и художественной литературой, получение доступа учеников из Таджикистана к электронным школьным библиотекам в РФ. Ежегодно министерство образования и науки республики совместно с представительством Российского центра науки и культуры проводит курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы.

"Мы также всецело ценим вклад российских фондов "Русский Мир", "Русская гуманитарная миссия" и представительства Россотрудничества в безвозмездную передачу министерству образования и науки Республики Таджикистан более 60 тысяч экземпляров книг на русском языке для учащихся 1-11 классов", - сказал министр.

Он отметил, что пандемия коронавируса внесла свои корректировки в таджикско-российское гуманитарное сотрудничество. "По рекомендации центрального штаба по противодействию и профилактике вируса COVID-19 нами было принято решение объявить преждевременные вынужденные каникулы с последующим объявлением окончания учебного года", - добавил министр.

По словам Иномзода, были приняты меры по возвращению российских учителей на родину. "Совместными усилиями двух министерств, посольства России был организован спецрейс, на котором 48 российских учителей благополучно вернулись на родину", - сообщил глава минобразования.