МЧС доставило в Казахстан более 25 тонн гуманитарной помощи

МИД Казахстана 8 июля сообщил о прибытии в столицу Казахстана специального борта МЧС России с гуманитарным грузом, который включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. Министр здравоохранения республики Алексей Цой также сообщил, что прибытие в Казахстан второго борта с гуманитарным грузом из России, включающим лекарственные средства и изделия медицинского назначения, ожидается на этой неделе.
"Десятого июля самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в Нур-Султан республики Казахстан более 12 тонн гуманитарных грузов. В качестве гуманитарной помощи населению направлены медикаменты, средства индивидуальной защиты и медицинские изделия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего во исполнение распоряжения правительства РФ в рамках борьбы с коронавирусом двумя рейсами авиации МЧС России в Нур-Султан доставлено порядка 25,3 тонны гуманитарной помощи. Кроме того, ранее авиация ведомства доставила в республику группировку медицинских специалистов.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 53 021, зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.