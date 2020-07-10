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МЧС доставило в Казахстан более 25 тонн гуманитарной помощи
Авиация МЧС РФ доставила в Казахстан более 25 тонн гуманитарной помощи, в том числе медикаменты и средства индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
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мид казахстана
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353
60
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коронавирус covid-19, нур-султан, воз, мид казахстана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казахстан, в мире

МЧС доставило в Казахстан более 25 тонн гуманитарной помощи

12:30 10.07.2020
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкОтправка гуманитарной помощи в Казахстан
Отправка гуманитарной помощи в Казахстан
© Пресс-служба МЧС РФ
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Отправка гуманитарной помощи в Казахстан . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Авиация МЧС РФ доставила в Казахстан более 25 тонн гуманитарной помощи, в том числе медикаменты и средства индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
МИД Казахстана 8 июля сообщил о прибытии в столицу Казахстана специального борта МЧС России с гуманитарным грузом, который включает в себя медицинские маски, комплекты защитной одежды и медицинские препараты. Министр здравоохранения республики Алексей Цой также сообщил, что прибытие в Казахстан второго борта с гуманитарным грузом из России, включающим лекарственные средства и изделия медицинского назначения, ожидается на этой неделе.
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"Десятого июля самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в Нур-Султан республики Казахстан более 12 тонн гуманитарных грузов. В качестве гуманитарной помощи населению направлены медикаменты, средства индивидуальной защиты и медицинские изделия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего во исполнение распоряжения правительства РФ в рамках борьбы с коронавирусом двумя рейсами авиации МЧС России в Нур-Султан доставлено порядка 25,3 тонны гуманитарной помощи. Кроме того, ранее авиация ведомства доставила в республику группировку медицинских специалистов.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Казахстане достигло 53 021, зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанВОЗМИД КазахстанаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазахстанВ мире
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