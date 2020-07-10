Девичник для невесты: как пандемия заставила свадебный салон шить пижамы

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Таможенный брокер Ксения Зверева несколько лет работала по специальности, но год назад решила, что хочет завести свой бизнес — женский и изящный. Так появился ее первый свадебный салон в Таможенный брокер Ксения Зверева несколько лет работала по специальности, но год назад решила, что хочет завести свой бизнес — женский и изящный. Так появился ее первый свадебный салон в Санкт-Петербурге . Но всего через восемь месяцев пандемия коронавируса заставила предпринимательницу резко изменить планы.

В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Ксения рассказала, почему ее мечте чуть не пришел конец, как свадебный салон может помочь невесте дистанционно и способна ли простая идея спасти молодой бизнес.

© Фото : предоставлено Ксенией Зверевой Продукция салона Ксении Зверевой в Санкт-Петербурге © Фото : предоставлено Ксенией Зверевой Продукция салона Ксении Зверевой в Санкт-Петербурге

Быстрый старт и резкий поворот

Почти год компания Ксении набирала обороты. Зимой и в начале весны этого года дела шли хорошо, несмотря на то, что был несезон для свадеб, и девушка делала оптимистичные расчеты на ближайшее будущее. Но уже в конце марта в Санкт-Петербурге объявили режим самоизоляции.

"Свадьбы начали повально отменяться. В нашей базе было более 150 невест на этот сезон. Исходя из этого, я планировала выручку и прибыль. И все начинает рушиться. Я понимаю, что это конец", — поделилась своими эмоциями бизнес-леди.

Девушка каждый день следила за тем, что происходило у конкурентов. По ее словам, многим пришлось закрыться, остальные вынужденно перешли в онлайн — но выбирать свадебное платье в интернете хотят не все.

"Если гора не идет к Магомету…" — подумала Ксения и решила: раз продажи в онлайн не идут, то можно попробовать удержать клиента, чтобы он вернулся, когда жизнь снова войдет в привычное русло. Так у ее свадебного салона появился сервис поддержки невест в закрытом чате — там помогали, например, выбрать подходящее помещение для торжества или урегулировать спорные моменты при подготовке.

© Фото : предоставлено Ксенией Зверевой Продукция салона Ксении Зверевой в Санкт-Петербурге © Фото : предоставлено Ксенией Зверевой Продукция салона Ксении Зверевой в Санкт-Петербурге

Новая мода

Способ поддержать продажи нашелся неожиданно. Инвестор Ксении предложил ей начать шить пижамы. Ее салон и до пандемии предлагал домашнюю одежду невестам как сопутствующий товар, а теперь пижамы могли выйти на первый план и спасти предприятие. Оставшиеся на самоизоляции девушки быстро оценили эту идею.

Все началось с полусотни заказов в месяц, которыми во время самоизоляции занимались на дому всего одна швея и одна закройщица. Ксения и две ее коллеги сами перевозили материалы к закройщице, а от закройщицы к швее. Покупка тканей в разгар пандемии тоже выглядела специфически: чтобы не подходить близко друг к другу, Ксения и ее поставщик буквально перебрасывались мешками с тканями.

Тем временем число желающих купить пижаму продолжало расти. В итоге один салон, который изначально занимался пошивом свадебных платьев и созданием образов, превратился в целую сеть магазинов домашней одежды. Ксения за месяц нашла партнеров в 14 городах в трех разных странах, которые начали продавать пижамы по франшизе. Расширение бизнеса принесло новый вызов — пошить такое большое количество заказов в срок оказалось непросто, а когда начинали торопиться, возникали ошибки и недочеты.

"Это был огромный объем. Мы начинали с 50 заказов в месяц, и производство справлялось. А когда стало 14 городов — и девять партнеров запустились одновременно с примерно одинаковыми ресурсами, — заказов стало 200 за два месяца, и производство просто не справилось", — рассказывает героиня.

Она подсчитала, что на каждые 50 заказов тогда приходилось два-три возврата, что, по ее мнению, непростительно для стартапа. Поэтому она начала экстренно искать новую фабрику. Ее удалось быстро найти в Москве , куда в итоге и переместилось производство. Рекламу на время пришлось приостановить, чтобы дошить "хвосты" и дать новой площадке привыкнуть к темпу производства.

Планы на будущее

Только сейчас невесты начинают возвращаться к отложенным торжествам, рассказывает Ксения. Влившись в тему домашней одежды, работу с платьями она приостановила.

Но девушка не намерена бросать шить свадебные платья. В ее планах — сделать пижамный бренд узнаваемым в каждом из городов, где открылись магазины, и затем "зайти" туда со свадебной атрибутикой. Более того, свои платья она хочет вывести на маркетплейс, а количество городов-партнеров увеличить до 50.

"Вы спросили, с чем мы пришли к карантину и с чем вышли. И мне намного больше нравится то, с чем мы вышли! Я, конечно, не могу сказать, что благодарна коронавирусу, но я поняла: самое важное — это не растеряться в трудный момент и продолжать работать, продолжать что-то делать. Тогда выходы сами начнут находиться и нужные двери открываться", — уверена предпринимательница.

Вслед за производством Ксения переносит в Москву и свой основной офис. Не у всех партнеров дела сразу пошли хорошо, признается предпринимательница, но они продолжают работать, а проблемы постепенно решаются. Более того, послабления карантинных ограничений уже заметны, самое сложное удалось пережить, еще чуть-чуть — и дела совсем пойдут в гору, уверена девушка.