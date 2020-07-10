Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574161555.html
Девичник для невесты: как пандемия заставила свадебный салон шить пижамы
Таможенный брокер Ксения Зверева несколько лет работала по специальности, но год назад решила, что хочет завести свой бизнес — женский и изящный. Так появился... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T16:27
распространение нового коронавируса
полет нормальный. истории предпринимателей
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
санкт-петербург
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574151914_0:75:1156:726_1400x0_80_0_0_71892b4e283b83782bb0b8a92aee3d37.png
https://ria.ru/20200626/1573506726.html
https://ria.ru/20200619/1573197177.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574151914_0:75:1156:726_1400x0_80_0_0_71892b4e283b83782bb0b8a92aee3d37.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574151914_0:41:1156:908_1400x0_80_0_0_fa9f4f31b26f9ea944e49aa8539a897f.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574151914_0:81:1156:1238_1400x0_80_0_0_ef620d40ab7e6f85d67981641c9e68a5.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
полет нормальный. истории предпринимателей, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, санкт-петербург, экономика

Девичник для невесты: как пандемия заставила свадебный салон шить пижамы

12:30 10.07.2020 (обновлено: 16:27 10.07.2020)
789
© Фото : предоставлено Ксенией ЗверевойВладелица свадебного салона в Санкт-Петербурге Ксения Зверева
Владелица свадебного салона в Санкт-Петербурге Ксения Зверева
© Фото : предоставлено Ксенией Зверевой
Владелица свадебного салона в Санкт-Петербурге Ксения Зверева
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Таможенный брокер Ксения Зверева несколько лет работала по специальности, но год назад решила, что хочет завести свой бизнес — женский и изящный. Так появился ее первый свадебный салон в Санкт-Петербурге. Но всего через восемь месяцев пандемия коронавируса заставила предпринимательницу резко изменить планы.
В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Ксения рассказала, почему ее мечте чуть не пришел конец, как свадебный салон может помочь невесте дистанционно и способна ли простая идея спасти молодой бизнес.
© Фото : предоставлено Ксенией ЗверевойПродукция салона Ксении Зверевой в Санкт-Петербурге
Продукция салона Ксении Зверевой в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено Ксенией Зверевой
Продукция салона Ксении Зверевой в Санкт-Петербурге

Быстрый старт и резкий поворот

Почти год компания Ксении набирала обороты. Зимой и в начале весны этого года дела шли хорошо, несмотря на то, что был несезон для свадеб, и девушка делала оптимистичные расчеты на ближайшее будущее. Но уже в конце марта в Санкт-Петербурге объявили режим самоизоляции.
"Свадьбы начали повально отменяться. В нашей базе было более 150 невест на этот сезон. Исходя из этого, я планировала выручку и прибыль. И все начинает рушиться. Я понимаю, что это конец", — поделилась своими эмоциями бизнес-леди.
Девушка каждый день следила за тем, что происходило у конкурентов. По ее словам, многим пришлось закрыться, остальные вынужденно перешли в онлайн — но выбирать свадебное платье в интернете хотят не все.
"Если гора не идет к Магомету…" — подумала Ксения и решила: раз продажи в онлайн не идут, то можно попробовать удержать клиента, чтобы он вернулся, когда жизнь снова войдет в привычное русло. Так у ее свадебного салона появился сервис поддержки невест в закрытом чате — там помогали, например, выбрать подходящее помещение для торжества или урегулировать спорные моменты при подготовке.
© Фото : предоставлено Ксенией ЗверевойПродукция салона Ксении Зверевой в Санкт-Петербурге
Продукция салона Ксении Зверевой в Санкт-Петербурге
© Фото : предоставлено Ксенией Зверевой
Продукция салона Ксении Зверевой в Санкт-Петербурге

Новая мода

Способ поддержать продажи нашелся неожиданно. Инвестор Ксении предложил ей начать шить пижамы. Ее салон и до пандемии предлагал домашнюю одежду невестам как сопутствующий товар, а теперь пижамы могли выйти на первый план и спасти предприятие. Оставшиеся на самоизоляции девушки быстро оценили эту идею.
Все началось с полусотни заказов в месяц, которыми во время самоизоляции занимались на дому всего одна швея и одна закройщица. Ксения и две ее коллеги сами перевозили материалы к закройщице, а от закройщицы к швее. Покупка тканей в разгар пандемии тоже выглядела специфически: чтобы не подходить близко друг к другу, Ксения и ее поставщик буквально перебрасывались мешками с тканями.
Тем временем число желающих купить пижаму продолжало расти. В итоге один салон, который изначально занимался пошивом свадебных платьев и созданием образов, превратился в целую сеть магазинов домашней одежды. Ксения за месяц нашла партнеров в 14 городах в трех разных странах, которые начали продавать пижамы по франшизе. Расширение бизнеса принесло новый вызов — пошить такое большое количество заказов в срок оказалось непросто, а когда начинали торопиться, возникали ошибки и недочеты.
"Это был огромный объем. Мы начинали с 50 заказов в месяц, и производство справлялось. А когда стало 14 городов — и девять партнеров запустились одновременно с примерно одинаковыми ресурсами, — заказов стало 200 за два месяца, и производство просто не справилось", — рассказывает героиня.
Она подсчитала, что на каждые 50 заказов тогда приходилось два-три возврата, что, по ее мнению, непростительно для стартапа. Поэтому она начала экстренно искать новую фабрику. Ее удалось быстро найти в Москве, куда в итоге и переместилось производство. Рекламу на время пришлось приостановить, чтобы дошить "хвосты" и дать новой площадке привыкнуть к темпу производства.
Максим Исмаилов
26 июня, 12:09
Владелец кожевенной мастерской рассказал о работе во время пандемии

Планы на будущее

Только сейчас невесты начинают возвращаться к отложенным торжествам, рассказывает Ксения. Влившись в тему домашней одежды, работу с платьями она приостановила.
Но девушка не намерена бросать шить свадебные платья. В ее планах — сделать пижамный бренд узнаваемым в каждом из городов, где открылись магазины, и затем "зайти" туда со свадебной атрибутикой. Более того, свои платья она хочет вывести на маркетплейс, а количество городов-партнеров увеличить до 50.
"Вы спросили, с чем мы пришли к карантину и с чем вышли. И мне намного больше нравится то, с чем мы вышли! Я, конечно, не могу сказать, что благодарна коронавирусу, но я поняла: самое важное — это не растеряться в трудный момент и продолжать работать, продолжать что-то делать. Тогда выходы сами начнут находиться и нужные двери открываться", — уверена предпринимательница.
Вслед за производством Ксения переносит в Москву и свой основной офис. Не у всех партнеров дела сразу пошли хорошо, признается предпринимательница, но они продолжают работать, а проблемы постепенно решаются. Более того, послабления карантинных ограничений уже заметны, самое сложное удалось пережить, еще чуть-чуть — и дела совсем пойдут в гору, уверена девушка.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Генеральный директор Магнитогорской обувной фабрики Владимир Волошок
19 июня, 16:26Распространение нового коронавируса
Предприниматель из Магнитогорска рассказал о работе в условиях пандемии
710004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПолет нормальный. Истории предпринимателейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Девушка позирует фотографу на пляже в Сан-Диего, Калифорния
Лучшие фото недели: гроза, протест невест и маска из золота
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Илона (справа) и Алина
История сестер, нашедших друг друга спустя десятилетия
Смартфон
На iPhone по всему миру произошел сбой
Наручники
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Кадр из фильма Мисс плохое поведение
Фильмы недели: Эмилия Кларк работает с ФБР, Кира Найтли борется за права
Медицинская сестра в больничной палате
Девочку из Красногорска, на которую упала бутылка, выписали из больницы
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Автобусная остановка в Железноводске
Где растут "Умные города": как на Ставрополье внедряют новые технологии
Строительство автотрассы
Мишустин поручил продлить трассу Москва — Казань до Екатеринбурга
Сфера Дайсона
В "зеленой зоне". Ученые повысили шансы найти внеземные цивилизации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров
Проект индустриально-туристского парка Баташев в городе Выксе
Чугунолитейный цех завода в Выксе превратят в туристический кластер
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Суд арестовал Фургала
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии стал мечетью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Лента новостейМолния