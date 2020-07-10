https://ria.ru/20200710/1574159673.html
Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I
“В городе кто-то ставит бутылки с отравой на детских площадках”: как понять, что подобные сообщения - фейк? Зачем нужны “фейковые” полеты, когда люди садятся в самолет, но не летят? Правда ли, что на сайт с объявлениями попала рубашка президента? И как в Казахстане заблокировали сатирическое ИА “Панорама” за шутку про вакцину из крови Назарбаева.
2020-07-10T12:05
2020-07-10T12:05
не верю!
подкаст
нурсултан назарбаев
тайвань
шанхай
казахстан
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Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I
“В городе кто-то ставит бутылки с отравой на детских площадках”: как понять, что подобные сообщения - фейк? Зачем нужны “фейковые” полеты, когда люди садятся в самолет, но не летят? Правда ли, что на сайт с объявлениями попала рубашка президента? И как в Казахстане заблокировали сатирическое ИА “Панорама” за шутку про вакцину из крови Назарбаева.
тайвань
шанхай
казахстан
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст, нурсултан назарбаев, тайвань, шанхай, казахстан
Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I
“В городе кто-то ставит бутылки с отравой на детских площадках”: как понять, что подобные сообщения - фейк? Зачем нужны “фейковые” полеты, когда люди садятся в самолет, но не летят? Правда ли, что на сайт с объявлениями попала рубашка президента? И как в Казахстане заблокировали сатирическое ИА “Панорама” за шутку про вакцину из крови Назарбаева.
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
02:18 “Вакцину сделают из крови Назарбаева”: как в Казахстане серьезно отреагировали на шутку ИА “Панорама”
07:23 В родительских чатах пишут про отраву в бутылках из-под сока на детских площадках. Как понять, что это фейк
09:40 “По ДНК воссоздали внешность Петра I”. Фотофейк, запущенный украинским блогером
13:01
На Тайване запустили фейковые полеты на самолете. Для чего они нужны - мнение трэвел-блогера Михаила Ронкаинена (“Поехавший”
). А Дмитрий Куликов (“Октагон”
) рассказывает о похожей акции в России
16:20 Скандал с домашними животными, которых не взяли на борт вывозного рейса из Шанхая: разбираем, где правда, а где нет.
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Гости эпизода: Динара Досмухаметова, Михаил Ронкаинен, Дмитрий Куликов
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