Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I

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Не верю! Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I

“В городе кто-то ставит бутылки с отравой на детских площадках”: как понять, что подобные сообщения - фейк? Зачем нужны “фейковые” полеты, когда люди садятся в самолет, но не летят? Правда ли, что на сайт с объявлениями попала рубашка президента? И как в Казахстане заблокировали сатирическое ИА “Панорама” за шутку про вакцину из крови Назарбаева.