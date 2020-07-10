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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20200710/1574159673.html
Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I
“В городе кто-то ставит бутылки с отравой на детских площадках”: как понять, что подобные сообщения - фейк? Зачем нужны “фейковые” полеты, когда люди садятся в самолет, но не летят? Правда ли, что на сайт с объявлениями попала рубашка президента? И как в Казахстане заблокировали сатирическое ИА “Панорама” за шутку про вакцину из крови Назарбаева.
2020-07-10T12:05
не верю!
подкаст
нурсултан назарбаев
тайвань
шанхай
казахстан
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Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I
“В городе кто-то ставит бутылки с отравой на детских площадках”: как понять, что подобные сообщения - фейк? Зачем нужны “фейковые” полеты, когда люди садятся в самолет, но не летят? Правда ли, что на сайт с объявлениями попала рубашка президента? И как в Казахстане заблокировали сатирическое ИА “Панорама” за шутку про вакцину из крови Назарбаева.
тайвань
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I

12:05 10.07.2020
474
Не верю!
Не верю! Отрава на детских площадках, рубашка Путина, как выглядел Петр I
12:05
“В городе кто-то ставит бутылки с отравой на детских площадках”: как понять, что подобные сообщения - фейк? Зачем нужны “фейковые” полеты, когда люди садятся в самолет, но не летят? Правда ли, что на сайт с объявлениями попала рубашка президента? И как в Казахстане заблокировали сатирическое ИА “Панорама” за шутку про вакцину из крови Назарбаева.
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
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Не верю!ПодкастНурсултан НазарбаевТайваньШанхайКазахстан
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