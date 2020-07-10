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В ЦИК Белоруссии объяснили "несовпадения" подписей
Серьезные несовпадения подписей, поданных в территориальные избиркомы и признанных достоверными в ходе кампании по выборам президента Белоруссии, объясняются... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:30
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
лидия ермошина
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, лидия ермошина, белоруссия, в мире

В ЦИК Белоруссии объяснили "несовпадения" подписей

11:56 10.07.2020 (обновлено: 17:30 10.07.2020)
27103
© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
МИНСК, 10 июл — РИА Новости. Серьезные несовпадения подписей, поданных в территориальные избиркомы и признанных достоверными в ходе кампании по выборам президента Белоруссии, объясняются плохой координацией сборщиков и предвыборных штабов, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК Лидия Ермошина.
Так она прокомментировала сводную статистику достоверных подписей в поддержку каждого из семи претендентов на пост президента. Из нее следует, что 100 тысяч достоверных подписей, необходимых для регистрации кандидатов, собрали шесть человек. Седьмой, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало, утверждает, что его команда собрала более 158 тысяч подписей, но ему засчитали чуть больше 75 тысяч, поскольку его хотят выбить из кампании. Еще один претендент, Сергей Черечень, заявил, что через его руки прошло 106,5 тысячи подписей, а избиркомы засчитали ему более 143 тысяч.
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"Дело в том, что у нас часто руководство избирательного штаба не координирует в должной мере работу сборщиков подписей. Но ситуация и не может складываться иначе, потому что это обыкновенная общественная самодеятельность, там работают разные люди, естественно, они совершают ошибки и по каким-то вопросам не сигнализируют руководству, особенно если работают на коммерческой основе и с ними не вовремя расплачиваются. Поэтому здесь все утверждения точно так же должны оцениваться критически, как и любые иные. Оцениваться проверкой, конечно", — сказала Ермошина.
Что касается заявления Цепкало, то, по ее словам, "подобное утверждают все кандидаты, которым что-то не удалось".
Глава ЦИК также прокомментировала заявления представителей еще одного претендента на пост президента, бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которые утверждают, что в некоторых районах, куда они не сдавали подписи, им их приписали местные избиркомы.
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"Разве можно было придумать что-нибудь более смешное? <…> Местным комиссиям это просто не нужно, тут действует принцип "баба с возу — кобыле легче", то есть чем меньше подписей, тем легче работать. Поэтому я еще раз хочу сказать, что потенциальные кандидаты и их близкие люди не могут полностью, от начала до конца, руководить всей этой предвыборной группой и контролировать процесс, у них нет ни такого механизма, ни средств. Они имеют дело с временными случайными людьми", — добавила Ермошина.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа.
Читайте полный текст интервью >>
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Президентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоЛидия ЕрмошинаБелоруссияВ мире
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