В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Двоих детей, заразившихся Двоих детей, заразившихся коронавирусом от родственников, выявили в Калининградской области за последние сутки, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 13 случаев коронавирусной инфекции. Семь заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у четверых диагностирована пневмония. Среди лиц с клиническими проявлениями инфекции двое детей — девяти и трех лет. Источниками для них стали родственники", - сказали в оперштабе.

По данным оперштаба, среди подтверждённых случаев шесть выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией, по месту работы при поступлении на плановую госпитализацию из другого региона, при получении вида на жительство, а также при плановом обследовании медработников.

Всего в Калининградской области зарегистрирован 2591 заболевший СОVID-19, выздоровели 1785 человек (17 — за последние сутки), скончался 41 человек. Под медицинским наблюдением в условиях изоляции находятся 465 контактных с заболевшими, в том числе 16 в обсерваторе.