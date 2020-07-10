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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Двоих детей, заразившихся коронавирусом от родственников, выявили в Калининградской области за последние сутки, сообщили журналистам в региональном оперативном... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:43
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининградская область

В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:43 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Двоих детей, заразившихся коронавирусом от родственников, выявили в Калининградской области за последние сутки, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 13 случаев коронавирусной инфекции. Семь заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у четверых диагностирована пневмония. Среди лиц с клиническими проявлениями инфекции двое детей — девяти и трех лет. Источниками для них стали родственники", - сказали в оперштабе.
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По данным оперштаба, среди подтверждённых случаев шесть выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией, по месту работы при поступлении на плановую госпитализацию из другого региона, при получении вида на жительство, а также при плановом обследовании медработников.
Всего в Калининградской области зарегистрирован 2591 заболевший СОVID-19, выздоровели 1785 человек (17 — за последние сутки), скончался 41 человек. Под медицинским наблюдением в условиях изоляции находятся 465 контактных с заболевшими, в том числе 16 в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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