В Белоруссии не исключили проведение выборов без иностранных наблюдателей

МИНСК, 10 июл - РИА Новости. ЦИК Белоруссии допускает, что президентские выборы пройдут 9 августа вообще без международного наблюдения из-за ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Лидия Ермошина.
Как сообщил ранее глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Андрей Савиных, Парламентская ассамблея ОБСЕ проинформировала белорусский парламент, что из-за эпидемиологической обстановки не сможет направить своих наблюдателей на выборы в республику.
"Да, тут есть вопросы (по организации международного наблюдения – ред.). Да что нам говорить – выборы президента в Польше проходили при девяти наблюдателях от ОБСЕ, и то, наверное, только потому, что штаб-квартира БДИПЧ ОБСЕ расположена в Варшаве. Поэтому вполне возможно", - сказала Ермошина. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли отсутствие международных наблюдателей на выборах в Белоруссии из-за коронавируса и закрытых рядом стран границ.
Собеседница призналась, что в таких условиях ни разу не проводила выборы, в Белоруссии всегда работает "масса международных наблюдателей".
При этом Ермошина не ответила прямо на вопрос, какие действия предпримет ЦИК, если миссия БДИПЧ ОБСЕ будет участвовать в мониторинге выборов в Белоруссии, но не признает их демократичными. "В наш сложный период времени самыми главными стандартами для выборов должна быть их безопасность и хорошая организация. А вот к этому мы обязательно приложим все усилия", - заверила руководитель Центризбиркома.
Ранее Ермошина заявляла, что приглашения иностранным наблюдателям предполагается направлять после регистрации кандидатов в президенты, которая намечена на 14 июля. Глава ЦИК выражала надежду, что к этому моменту улучшится эпидемиологическая обстановка. В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск пригласит международных наблюдателей после того, как минздрав выскажет свое мнение относительно ситуации с COVID-19.
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