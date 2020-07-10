В Белоруссии не исключили проведение выборов без иностранных наблюдателей

При этом Ермошина не ответила прямо на вопрос, какие действия предпримет ЦИК, если миссия БДИПЧ ОБСЕ будет участвовать в мониторинге выборов в Белоруссии, но не признает их демократичными. "В наш сложный период времени самыми главными стандартами для выборов должна быть их безопасность и хорошая организация. А вот к этому мы обязательно приложим все усилия", - заверила руководитель Центризбиркома.