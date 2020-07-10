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В ЦИК Белоруссии заявили об электронных письмах и звонках с угрозами
Центризбирком Белоруссии в период президентской кампании получает анонимные письма и звонки с угрозами, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК республики... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:05
президентская кампания в белоруссии
лидия ермошина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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президентская кампания в белоруссии, лидия ермошина, цик белоруссии, белоруссия, в мире

В ЦИК Белоруссии заявили об электронных письмах и звонках с угрозами

11:23 10.07.2020 (обновлено: 12:05 10.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий Лидия Ермошина
 Лидия Ермошина
© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий
Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии в период президентской кампании получает анонимные письма и звонки с угрозами, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
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"Анонимные запугивающие письма в ЦИК приходят по электронному адресу. Есть звонки, они особенно активизировались, когда, например, арестовали господина Бабарико (претендента на пост президента Виктора Бабарико – ред.), и у нас на горячую линию стали поступать угрозы, хотя мы к аресту, естественно, никакого отношения не имеем, но нас почему-то выбрали в качестве козлов отпущения. Если изучить эти тексты, видно, что их пишут неадекватные люди", - рассказала Ермошина.
По ее мнению, все политические кампании пробуждают "определенные психопатические настроения у людей, которые психологически нестабильны". При этом глава ЦИК призналась, что не пользуется услугами охраны, и уточнила, что вообще не ходит по улицам. "То есть я приезжаю на работу и уезжаю на машине домой, в Дрозды. По сути дела, если бы не огороженный поселок, у меня не было бы возможности дышать свежим воздухом", - сказала Ермошина.
Глава ЦИК считает бесполезным опасаться либо не опасаться за свою безопасность. По словам собеседницы агентства, нужно в любой ситуации "сохранять присутствие духа". Ермошина также обратила внимание, что верит в правоохранительные органы Белоруссии.
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Пока ЦИК не обращался в милицию в связи с поступающими угрозами, добавила Ермошина. Она уточнила, что сама лично обратилась к правоохранителям только по одному факту – открытых угроз со стороны видеоблогера Сергея Тихановского, супруга которого баллотируется в президенты, и в отношении него, в том числе, было возбуждено дело за воспрепятствование работе ЦИК. Как отметила Ермошина, ее пример должен показать всем членам избиркомов, чтобы они не боялись и знали, что "их права и жизнь будут защищены".
Кроме того, по мнению руководителя ЦИК, Белоруссии уже пора создавать "правовой прецедент". Она пояснила, что в связи с ее заявлением на Тихановского в стране впервые заработала статья УК, направленная на борьбу с теми, кто угрожает членам избиркомов.
"Мы, конечно, посмотрим… У господина Тихановского и так хватает обвинений по другим статьям, это всего лишь небольшая часть. Но я бы хотела, чтобы расследование уголовного дела, которое на данный момент ведется, послужило уроком для остальных - кто не может сдержать свой язык", - добавила глава комиссии.
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