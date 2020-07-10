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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 174 пациента с коронавирусом
За сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом, за все время - 11 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, красноярский край, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки умерли 174 пациента с коронавирусом

11:08 10.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом, за все время - 11 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 174 летальных случая... За весь период по России умерло 11 017 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 28 человек умерли в Москве, 21 - в Санкт-Петербурге, 17 - в Красноярском крае, 13 - в Подмосковье, 10 - в Свердловской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваКрасноярский крайМосковская область (Подмосковье)Общество
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