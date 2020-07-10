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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574155824.html
В Москве выявили 637 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 637, Санкт-Петербурге - 300, Свердловской области - 275, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
москва
алтайский край
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ханты-мансийский автономный округ
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, москва, алтайский край

В Москве выявили 637 новых случаев COVID-19

11:02 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 637, Санкт-Петербурге - 300, Свердловской области - 275, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 637, 2. Санкт-Петербург - 300, 3. Свердловская область - 275", - говорится в сообщении.
Также за сутки 263 случая зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе, 240 - в Алтайском крае, 219 - в Нижегородской области.
Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Чечне и Еврейской автономной области - по пять, Чукотском автономном округе и Севастополе - по одному.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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