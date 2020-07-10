https://ria.ru/20200710/1574155824.html
В Москве выявили 637 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 637, Санкт-Петербурге - 300, Свердловской области - 275, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:02
2020-07-10T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
москва
алтайский край
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https://ria.ru/20200710/1574155766.html
ханты-мансийский автономный округ
москва
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e184089ae2b631f7c0e2e3830aa328fb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, москва, алтайский край