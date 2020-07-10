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Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 7 июля подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров, сейчас документ находится на... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:08
михаил мурашко
здоровье - общество
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михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации

10:56 10.07.2020 (обновлено: 11:08 10.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 7 июля подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров, сейчас документ находится на регистрации в Минюсте, заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина.
Проведение всероссийской диспансеризации взрослого населения было временно приостановлено в марте из-за распространения коронавируса.
"Седьмого июля министром здравоохранения подписан приказ 685н, он находится сейчас на государственной регистрации в Минюсте России, это внесение изменений в 198-й приказ по временному порядку организации медицинской помощи, где мы возвращаем в зависимости от эпидситуации каждого субъекта проведение профилактических осмотров и диспансеризации", - сказала Каракулина на круглом столе в Совете Федерации "Усиление мер профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в новых условиях".
Она уточнила, что Минздрав подготовил методические рекомендации о поэтапном возобновлении профилактических осмотров и диспансеризации.
Согласно этим рекомендациям, возобновление диспансеризации и профилактических осмотров для определенных групп населения возможно на втором и третьем этапах снятия ограничительных мер в регионе, приглашать на диспансеризацию граждан из групп риска можно только после снятия ограничений.
Здание Министерства здравоохранения России в Рахмановском переулке в Москве
7 июля, 00:12
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
2100016
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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