Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации

Она уточнила, что Минздрав подготовил методические рекомендации о поэтапном возобновлении профилактических осмотров и диспансеризации.

Согласно этим рекомендациям, возобновление диспансеризации и профилактических осмотров для определенных групп населения возможно на втором и третьем этапах снятия ограничительных мер в регионе, приглашать на диспансеризацию граждан из групп риска можно только после снятия ограничений.