Мэр Сеула накануне смерти отменил ланч с премьером Южной Кореи

ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун накануне должен был встречаться с премьер-министром страны Чон Се Гюном , но неожиданно отменил встречу, сославшись на плохое самочувствие, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По информации агентства, политики должны были встретиться за рабочим обедом.

В четверг вечером дочь 64-летнего мэра заявила о его исчезновении, сообщив, что ее отец ушел из дома четыре-пять часов назад, "оставив записку, похожую на завещание", и выключил телефон. Городская администрация Сеула также сообщила, что Пак Вон Сун в тот день отменил все свое расписание по "неизбежным обстоятельствам". После этого полиция начала масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак.

Пак Вон Сун был найден мертвым в лесу горы Пукаксан недалеко от своей официальной резиденции в центре Сеула вскоре после полуночи. Полиция заявила, что не было никаких признаков насильственной смерти, добавив, что планирует расследовать точную причину смерти мэра.

За сутки до инцидента, как сообщают южнокорейские СМИ, бывшая секретарь Пак Вон Суна подала на него иск за домогательства. Девушка предоставила доказательства в виде переписки с мэром и заявила, что помимо нее есть другие жертвы. Как отмечает агентство Ренхап, сотрудники полиции отказались комментировать это дело, в том числе сам факт того, был ли подан иск. В соответствии с южнокорейским законодательством, дело было автоматически прекращено после смерти мэра.

Похороны запланированы на понедельник, они продлятся пять дней в соответствии со специальным распорядком для погребения градоначальника. Обычно похороны в Южной Корее длятся три дня. Источники агентства сообщили, что президент страны Мун Чжэ Ин планирует отправить венок цветов на похороны Пак Вон Суна. Также их должны посетить глава администрации президента Но Ен Мин и старший секретарь президента по политическим вопросам Кан Ни Чжун.