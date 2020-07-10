https://ria.ru/20200710/1574154889.html
В Казахстане не будут продавать землю иностранцам
Землю в Казахстане не будут продавать иностранцам, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:45
2020-07-10T10:45
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
казахстан
в мире
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казахстан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155545/54/1555455418_0:53:1487:889_1400x0_80_0_0_ebd22d605e59a2036d2caf978e673294.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире