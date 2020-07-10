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В Казахстане не будут продавать землю иностранцам
Землю в Казахстане не будут продавать иностранцам, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:45
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
казахстан
в мире
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касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире

В Казахстане не будут продавать землю иностранцам

10:45 10.07.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 июл - РИА Новости. Землю в Казахстане не будут продавать иностранцам, заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев.
В декабре 2016 года тогда еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который предусматривает продление до 2021 года моратория на поправки в Земельный кодекс, касающиеся продажи и аренды сельхозземель иностранцам. В июле 2019 года Токаев заявлял, что землю сельхозназначения иностранцам продавать в республике не будут.
"Мораторий на некоторые положения Земельного кодекса закончится в 2021 году. Нам необходимо принять окончательное решение по этому вопросу. Мы определили основную проблему. Земля не продается иностранцам. Мы не будем возвращаться к этому вопросу", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.
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Касым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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