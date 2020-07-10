Адвокат подал заявление о привлечении Фургала по делу о пожаре в лагере

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Адвокат Игорь Трунов подал заявление в СК с просьбой привлечь хабаровского губернатора Сергея Фургала к ответственности по делу о пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми", где погибли несколько детей.
В четверг Трунов говорил, что подаст заявление в пятницу.
"Я подал заявление в Следственный комитет", - сказал РИА Новости Трунов, представляющий интересы семей пострадавших.
Он просит привлечь губернатора к ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда по неосторожности, а также халатность. "Этот лагерь функционировал по государственной программе. То есть там были государственные деньги и в обязанность государственных чиновников входил контроль за ситуацией, которая там происходит. А там, в погоне за деньгами, дополнительно настроили палаток, помимо основных корпусов", - отметил Трунов.
В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми". Начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУМЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев находился под домашним арестом.
Вчера, 20:21Источник рассказал о допросе Фургала
Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.