Адвокат подал заявление о привлечении Фургала по делу о пожаре в лагере

Он просит привлечь губернатора к ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда по неосторожности, а также халатность. "Этот лагерь функционировал по государственной программе. То есть там были государственные деньги и в обязанность государственных чиновников входил контроль за ситуацией, которая там происходит. А там, в погоне за деньгами, дополнительно настроили палаток, помимо основных корпусов", - отметил Трунов.