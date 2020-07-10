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Адвокат подал заявление о привлечении Фургала по делу о пожаре в лагере
Адвокат Игорь Трунов подал заявление в СК с просьбой привлечь хабаровского губернатора Сергея Фургала к ответственности по делу о пожаре в детском палаточном... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:12
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
игорь трунов
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вячеслав володин
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, игорь трунов, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав володин, амурская область, солнечный район, хабаровский край, происшествия

Адвокат подал заявление о привлечении Фургала по делу о пожаре в лагере

10:43 10.07.2020 (обновлено: 12:12 10.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Адвокат Игорь Трунов подал заявление в СК с просьбой привлечь хабаровского губернатора Сергея Фургала к ответственности по делу о пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми", где погибли несколько детей.
В четверг Трунов говорил, что подаст заявление в пятницу.
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
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"Я подал заявление в Следственный комитет", - сказал РИА Новости Трунов, представляющий интересы семей пострадавших.
Он просит привлечь губернатора к ответственности за убийство и причинение тяжкого вреда по неосторожности, а также халатность. "Этот лагерь функционировал по государственной программе. То есть там были государственные деньги и в обязанность государственных чиновников входил контроль за ситуацией, которая там происходит. А там, в погоне за деньгами, дополнительно настроили палаток, помимо основных корпусов", - отметил Трунов.
В ночь на 23 июля 2019 года в палаточном лагере горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми". Начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУМЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев находился под домашним арестом.
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
Вчера, 20:21
Источник рассказал о допросе Фургала
Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ.
Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив уходом всей своей фракции из Госдумы в знак протеста. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не политизировать задержание и сказал, что правоохранительные органы действовали по закону.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалИгорь ТруновСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вячеслав ВолодинАмурская областьСолнечный районХабаровский крайПроисшествия
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