Роскачество отметило снижение потребления крепкого алкоголя в России

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Потребление крепкого алкоголя в России не первый год снижается в пользу вина, говорится в сообщении Роскачества.
Организация указывает, что эти результаты содержатся в национальном докладе по рынку вина России – ежегодном проекте, впервые запущенном Роскачеством в 2020 году.
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"В первую очередь эксперты отметили в нацдокладе тренд по снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина. Данный тренд уже не первый год поддерживается инициативами Минпромторга России, Минсельхоза и Роскачества. В первом квартале текущего года был отмечен рост сравнимых продаж вина, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 5,7%", - говорится в сообщении.
Роскачество также отмечает, что тренд роста потребления винодельческой продукции продолжился и в период карантина: так, реализация вина росла опережающими темпами по сравнению с другими категориями алкоголя.
Для составления аналитического отчета использовались данные торговых сетей, ФТС, Минсельхоза, Росалкогольрегулирования и данные Центра оценки потребительского поведения Роскачества. Национальный доклад будет представлен общественности, а также в органы законодательной и исполнительной власти, сообщают в организации.