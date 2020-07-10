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Роскачество отметило снижение потребления крепкого алкоголя в России
Потребление крепкого алкоголя в России не первый год снижается в пользу вина, говорится в сообщении Роскачества. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:40
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
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общество
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федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), общество

Роскачество отметило снижение потребления крепкого алкоголя в России

10:40 10.07.2020
462
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в отделе алкогольной продукции
Покупатель в отделе алкогольной продукции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Покупатель в отделе алкогольной продукции . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Потребление крепкого алкоголя в России не первый год снижается в пользу вина, говорится в сообщении Роскачества.
Организация указывает, что эти результаты содержатся в национальном докладе по рынку вина России – ежегодном проекте, впервые запущенном Роскачеством в 2020 году.
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"В первую очередь эксперты отметили в нацдокладе тренд по снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина. Данный тренд уже не первый год поддерживается инициативами Минпромторга России, Минсельхоза и Роскачества. В первом квартале текущего года был отмечен рост сравнимых продаж вина, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 5,7%", - говорится в сообщении.
Роскачество также отмечает, что тренд роста потребления винодельческой продукции продолжился и в период карантина: так, реализация вина росла опережающими темпами по сравнению с другими категориями алкоголя.
Для составления аналитического отчета использовались данные торговых сетей, ФТС, Минсельхоза, Росалкогольрегулирования и данные Центра оценки потребительского поведения Роскачества. Национальный доклад будет представлен общественности, а также в органы законодательной и исполнительной власти, сообщают в организации.
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Общество
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