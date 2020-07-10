Роскачество отметило снижение потребления крепкого алкоголя в России

"В первую очередь эксперты отметили в нацдокладе тренд по снижению потребления крепкого алкоголя в пользу вина. Данный тренд уже не первый год поддерживается инициативами Минпромторга России, Минсельхоза и Роскачества. В первом квартале текущего года был отмечен рост сравнимых продаж вина, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 5,7%", - говорится в сообщении.