https://ria.ru/20200710/1574153486.html
Опубликовано видео с задержанным губернатором Хабаровского края Фургалом
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, как задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:25
2020-07-10T10:38
москва
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574109554.html
москва
амурская область
хабаровский край
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, хабаровский край, происшествия