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Опубликовано видео с задержанным губернатором Хабаровского края Фургалом
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, как задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:38
москва
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
хабаровский край
происшествия
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353
60
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москва, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, хабаровский край, происшествия

Опубликовано видео с задержанным губернатором Хабаровского края Фургалом

10:25 10.07.2020 (обновлено: 10:38 10.07.2020)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.Телеканал "Звезда" опубликовал видео, как задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд.
На кадрах видно, как его привезли к зданию суда в служебном автомобиле. В здание суда он зашел в сопровождении сотрудников полиции.
Накануне Фургала задержали в рамках расследования дела в отношении ОПГ, которая причастна к совершению ряда особо тяжких преступлений в 2004-2005 годах в Амурской области и Хабаровском крае.
Допрос Фургала длился шесть часов, он отказался признавать вину.
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МоскваУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Амурская областьХабаровский крайПроисшествия
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