Токаев связал перспективы работы правительства с ситуацией с COVID-19

АЛМА-АТА, 10 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев связал перспективы работы правительства республики в нынешнем составе с результативностью мер по борьбе с коронавирусом и действующими в стране карантинными ограничениями.

"Я надеюсь, что ситуация улучшится через две недели. В противном случае возникает вопрос, может ли правительство в целом работать в этом составе", - сказал Токаев на расширенном заседании кабинета министров. Его слова цитирует пресс-служба президента.

В Казахстане с 5 июля введен ряд карантинных ограничений сроком на 14 дней. По истечении этого срока ограничения могут быть продлены или ужесточены.

Токаев поручил создать специальную комиссию, которая должна будет выявить ошибки и недочеты, допущенные в борьбе с коронавирусом. "Необходимо создать специальную комиссию для выявления ошибок и недостатков. Эта комиссия не должна вмешиваться в текущую совместную работу, но должна провести инспекцию и дать мне рекомендации", - отметил он.

Среди допущенных правительством ошибок президент назвал постоянное изменение принципов работы. "Мы постоянно меняем способ работы. Прежнее руководство (минздрава - ред.) решило, что пациенты (с COVID-19 - ред.) должны быть разделены на симптомных и бессимптомных. Теперь мы отказались от этого метода. Такие действия вызывают сомнения среди населения", - сказал глава государства.

В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 54 747. Выздоровели более 31,8 тысячи человек. На 6 июля в стране были зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса. Данные о летальных исходах обновляются еженедельно.