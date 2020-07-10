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Токаев связал перспективы работы правительства с ситуацией с COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев связал перспективы работы правительства республики в нынешнем составе с результативностью мер по борьбе с коронавирусом РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
казахстан
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353
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

Токаев связал перспективы работы правительства с ситуацией с COVID-19

10:14 10.07.2020 (обновлено: 10:55 10.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 10 июл - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев связал перспективы работы правительства республики в нынешнем составе с результативностью мер по борьбе с коронавирусом и действующими в стране карантинными ограничениями.
"Я надеюсь, что ситуация улучшится через две недели. В противном случае возникает вопрос, может ли правительство в целом работать в этом составе", - сказал Токаев на расширенном заседании кабинета министров. Его слова цитирует пресс-служба президента.
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В Казахстане с 5 июля введен ряд карантинных ограничений сроком на 14 дней. По истечении этого срока ограничения могут быть продлены или ужесточены.
Токаев поручил создать специальную комиссию, которая должна будет выявить ошибки и недочеты, допущенные в борьбе с коронавирусом. "Необходимо создать специальную комиссию для выявления ошибок и недостатков. Эта комиссия не должна вмешиваться в текущую совместную работу, но должна провести инспекцию и дать мне рекомендации", - отметил он.
Среди допущенных правительством ошибок президент назвал постоянное изменение принципов работы. "Мы постоянно меняем способ работы. Прежнее руководство (минздрава - ред.) решило, что пациенты (с COVID-19 - ред.) должны быть разделены на симптомных и бессимптомных. Теперь мы отказались от этого метода. Такие действия вызывают сомнения среди населения", - сказал глава государства.
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В Казахстане число выявленных случаев коронавируса достигло 54 747. Выздоровели более 31,8 тысячи человек. На 6 июля в стране были зафиксированы 264 случая смерти из-за коронавируса. Данные о летальных исходах обновляются еженедельно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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