Фургала доставили в Басманный суд Москвы

"Фургал был доставлен в суд", - сказала пресс-секретарь.

Решение об аресте Фургала примет судья Артур Карпов. До этого он сталкивался как минимум с ещё одним задержанным губернатором – Никитой Белых. Карпов в 2016 году избрал главе Кировской области меру пресечения в виде заключения под стражу.