https://ria.ru/20200710/1574152600.html
Фургала доставили в Басманный суд Москвы
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об аресте чиновника, сообщила РИА... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:05
2020-07-10T10:05
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
никита белых
москва
кировская область
хабаровский край
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574087943.html
1
москва
кировская область
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), никита белых, москва, кировская область, хабаровский край, происшествия