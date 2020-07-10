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Фургала доставили в Басманный суд Москвы
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об аресте чиновника, сообщила РИА... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:05
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
никита белых
москва
кировская область
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), никита белых, москва, кировская область, хабаровский край, происшествия

Фургала доставили в Басманный суд Москвы

10:05 10.07.2020
591
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции конвоируют задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в здание Басманного суда в Москве
Сотрудники полиции конвоируют задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в здание Басманного суда в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудники полиции конвоируют задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в здание Басманного суда в Москве
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия об аресте чиновника, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Москвы Ирина Морозова.
"Фургал был доставлен в суд", - сказала пресс-секретарь.
Решение об аресте Фургала примет судья Артур Карпов. До этого он сталкивался как минимум с ещё одним задержанным губернатором – Никитой Белых. Карпов в 2016 году избрал главе Кировской области меру пресечения в виде заключения под стражу.
Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Никита БелыхМоскваКировская областьХабаровский крайПроисшествия
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