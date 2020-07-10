Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574151874.html
ВТБ предупредил о новом виде мошенничества с бонусами
Специалисты ВТБ отмечают рост активности мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности, сообщила пресс-служба банка в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:19
втб
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149746/06/1497460656_0:244:2978:1919_1400x0_80_0_0_72d0fa04a33f5bf6d8ea1cbc0d916803.jpg
https://ria.ru/20200709/1574129327.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149746/06/1497460656_0:244:2978:1919_1400x0_80_0_0_72d0fa04a33f5bf6d8ea1cbc0d916803.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/149746/06/1497460656_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e0cdd8cba89e8d78d80e6142e1256818.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/149746/06/1497460656_480:0:2528:2048_1400x0_80_0_0_63d6a1e88db6949bbe9389466605be09.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, экономика

ВТБ предупредил о новом виде мошенничества с бонусами

10:18 10.07.2020 (обновлено: 10:19 10.07.2020)
932
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкран компьютера
Экран компьютера
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Экран компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты ВТБ отмечают рост активности мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности, сообщила пресс-служба банка в пятницу.
"В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы. Подобные попытки пресекаются банком", - говорится в сообщении.
Банк указывает, что еще этой весной не фиксировал подобной активности. "Это новый тренд, и клиентам, имеющим личные кабинеты в бонусных программах, нужно проявлять большую бдительность. Банк напоминает о необходимости соблюдения базовых правил безопасности, которые помогут предотвратить такие случаи", - отметил руководитель программы лояльности "Мультибонус" ВТБ Роман Синенко.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Вчера, 17:38
Банки рассказали, как мошенники выманивают средства при платежах картой
502111
Обсудить 0
ВТБЭкономика
Рекомендуем
Алмазы
СК завершил расследование хищения около 500 алмазов у "Алросы"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Пресс-служба Фургала предупредила об ответственности за участие в митинге
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале
В ВОЗ объяснили прирост числа заболеваний COVID-19 в России
Программирование
В России число киберпреступлений выросло почти вдвое
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Врачи в больнице
В ВОЗ оценили работу российской системы здравоохранения
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Вывеска на офисе компании Мегафон в Москве
Пользователи "Мегафона" и Yota пожаловались на проблемы в работе сети
Сотрудник полиции
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
Лента новостейМолния