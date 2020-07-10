Депутаты ЛДПР Тюменской облдумы готовы сдать мандаты из-за дела Фургала

"Партия у нас дисциплинированная, централизованная. Если наш лидер примет такое решение, то депутаты Госдумы сложат с себя полномочия, в регионах, я думаю, то же самое. Поэтому мы готовы", - сказал собеседник агентства.

По словам Трубина, всю информацию о деле Фургала реготделение получает из СМИ, подробности депутатам не известны. Он отметил, что разделяет позицию Жириновского по поводу задержания хабаровского губернатора: по его мнению, всех, кто претендует на высокие посты, проверяют силовые службы.

"На мой взгляд, Сергея Фургала проверяли много раз, но ни разу ни у кого вопросов не возникло. А сейчас вопросы 15-летней давности почему-то всплыли. Насколько я знаю, поддержка в регионе у него электоральная есть. Людям он нравится. В соцсетях и везде это видно. Люди проголосовали за него", - подчеркнул Трубин.