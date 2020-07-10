Депутаты ЛДПР Тюменской облдумы готовы сдать мандаты из-за дела Фургала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Депутаты Тюменской областной думы от ЛДПР готовы сдать мандаты из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил РИА Новости лидер фракции в регионе Глеб Трубин.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте. Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив сложением полномочий депутатов и губернаторов от ЛДПР в знак протеста.
"Партия у нас дисциплинированная, централизованная. Если наш лидер примет такое решение, то депутаты Госдумы сложат с себя полномочия, в регионах, я думаю, то же самое. Поэтому мы готовы", - сказал собеседник агентства.
По словам Трубина, всю информацию о деле Фургала реготделение получает из СМИ, подробности депутатам не известны. Он отметил, что разделяет позицию Жириновского по поводу задержания хабаровского губернатора: по его мнению, всех, кто претендует на высокие посты, проверяют силовые службы.
"На мой взгляд, Сергея Фургала проверяли много раз, но ни разу ни у кого вопросов не возникло. А сейчас вопросы 15-летней давности почему-то всплыли. Насколько я знаю, поддержка в регионе у него электоральная есть. Людям он нравится. В соцсетях и везде это видно. Люди проголосовали за него", - подчеркнул Трубин.