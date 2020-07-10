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Депутаты ЛДПР Тюменской облдумы готовы сдать мандаты из-за дела Фургала
Депутаты Тюменской областной думы от ЛДПР готовы сдать мандаты из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил РИА Новости лидер фракции в РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:49
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир жириновский
тюменская область
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир жириновский, тюменская область, хабаровский край, происшествия

Депутаты ЛДПР Тюменской облдумы готовы сдать мандаты из-за дела Фургала

09:49 10.07.2020
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© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Депутаты Тюменской областной думы от ЛДПР готовы сдать мандаты из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил РИА Новости лидер фракции в регионе Глеб Трубин.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте. Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив сложением полномочий депутатов и губернаторов от ЛДПР в знак протеста.
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"Партия у нас дисциплинированная, централизованная. Если наш лидер примет такое решение, то депутаты Госдумы сложат с себя полномочия, в регионах, я думаю, то же самое. Поэтому мы готовы", - сказал собеседник агентства.
По словам Трубина, всю информацию о деле Фургала реготделение получает из СМИ, подробности депутатам не известны. Он отметил, что разделяет позицию Жириновского по поводу задержания хабаровского губернатора: по его мнению, всех, кто претендует на высокие посты, проверяют силовые службы.
"На мой взгляд, Сергея Фургала проверяли много раз, но ни разу ни у кого вопросов не возникло. А сейчас вопросы 15-летней давности почему-то всплыли. Насколько я знаю, поддержка в регионе у него электоральная есть. Людям он нравится. В соцсетях и везде это видно. Люди проголосовали за него", - подчеркнул Трубин.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ЖириновскийТюменская областьХабаровский крайПроисшествия
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