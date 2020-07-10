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Адвокат Бабарико назвал прозвучавшие по госТВ обвинения абсурдными
Адвокат претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, Дмитрий Лаевский назвал абсурдными... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:33
дело белгазпромбанка
президентская кампания в белоруссии
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Адвокат Бабарико назвал прозвучавшие по госТВ обвинения абсурдными

09:33 10.07.2020
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© Sputnik / Сергей Пушкин Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико
© Sputnik / Сергей Пушкин
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико . Архивное фото
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Адвокат претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, Дмитрий Лаевский назвал абсурдными прозвучавшие в сюжете государственного телеканала обвинения в адрес своего клиента.
"Теперь все выглядит еще более абсурдно и появился большой простор для ответа, который не заставит себя ждать", - написал Лаевский в Facebook.
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По его мнению, "когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды". "Раз кино появилось, то грош цена сценарию", - подчеркнул Лаевский. Он отметил, что "рассказать пару предложений текста под видео - одно, доказать достаточность этих слов в суде – другое, особенно когда есть, чем их оспорить".
"Рецепт кино прост: подписки о неразглашении, взятые с защиты, что затрудняет опровержение, монтаж, ведь есть столько неудобных для кино моментов, закадровый текст, призванный устранить сомнения у тех, кто привык верить и отвык думать", - написал адвокат.
В четверг гостелеканал ОНТ показал сюжет, посвященный "делу Белгазпромбанка", в котором было заявлено, что "банк был инструментом для обогащения своего руководства". Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил телеканалу, что имеются неопровержимые доказательства причастности всех фигурантов "дела Белгазпромбанка" к инкриминируемым им преступлениям. Представитель КГБ также пояснил место компании "ПриватЛизинг" в схеме, которая является одним из эпизодов обвинения.
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Бычек заявил, что "руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие - за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компаний на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого "отката". Как утверждалось в сюжете, затем эти средства выводились за рубеж на счета "фирм-кошельков" и через пластиковые платежные карты обналичивались. Телеканал показал кадры очной ставки Бабарико с бывшими коллегами, а также кадры допросов.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который в течение 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, даче и получении взятки.
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Дело БелгазпромбанкаПрезидентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоКГБ БелоруссииБелоруссияВ мире
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