Адвокат Бабарико назвал прозвучавшие по госТВ обвинения абсурдными

МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Адвокат претендента на пост президента Адвокат претендента на пост президента Белоруссии , экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико , который находится в СИЗО КГБ, Дмитрий Лаевский назвал абсурдными прозвучавшие в сюжете государственного телеканала обвинения в адрес своего клиента.

"Теперь все выглядит еще более абсурдно и появился большой простор для ответа, который не заставит себя ждать", - написал Лаевский в Facebook.

По его мнению, "когда достаточно доказательств, кино показывать нет нужды". "Раз кино появилось, то грош цена сценарию", - подчеркнул Лаевский. Он отметил, что "рассказать пару предложений текста под видео - одно, доказать достаточность этих слов в суде – другое, особенно когда есть, чем их оспорить".

"Рецепт кино прост: подписки о неразглашении, взятые с защиты, что затрудняет опровержение, монтаж, ведь есть столько неудобных для кино моментов, закадровый текст, призванный устранить сомнения у тех, кто привык верить и отвык думать", - написал адвокат.

В четверг гостелеканал ОНТ показал сюжет, посвященный "делу Белгазпромбанка ", в котором было заявлено, что "банк был инструментом для обогащения своего руководства". Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил телеканалу, что имеются неопровержимые доказательства причастности всех фигурантов "дела Белгазпромбанка" к инкриминируемым им преступлениям. Представитель КГБ также пояснил место компании "ПриватЛизинг" в схеме, которая является одним из эпизодов обвинения.

Бычек заявил, что "руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие - за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компаний на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого "отката". Как утверждалось в сюжете, затем эти средства выводились за рубеж на счета "фирм-кошельков" и через пластиковые платежные карты обналичивались. Телеканал показал кадры очной ставки Бабарико с бывшими коллегами, а также кадры допросов.