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В Хабаровске арестовали двух депутатов от ЛДПР
Центральный районный суд Хабаровска арестовал на два месяца депутатов краевой думы Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:03
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
сергей кузнецов (архитектор)
александр козлов
хабаровск
происшествия
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, сергей кузнецов (архитектор), александр козлов, хабаровск, происшествия

В Хабаровске арестовали двух депутатов от ЛДПР

09:32 10.07.2020 (обновлено: 12:03 10.07.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска арестовал на два месяца депутатов краевой думы Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова, сообщил РИА Новости представитель суда.
Против депутатов возбудили дело о покушении на мошенничество. Они останутся под стражей до 8 сентября.
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3 июля, 18:40
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Депутатов задержали накануне, после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств бизнесменов. У всех задержанных и еще у трех членов ЛДПР прошли обыски.
Ранее Кузнецов и Козлов входили в руководство завода "Амурсталь". Это единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), которая стала его стратегическим инвестором.
В феврале этого года у завода сменился собственник. Им стал бизнесмен Павел Бальский — ему принадлежали 50 процентов акций "Торэкс-Хабаровска", а затем он увеличил свою долю до 75 процентов. Еще 25 процентов "Торэкс-Хабаровска" принадлежат Ларисе Стародубовой — жене Фургала.
После смены собственника на заводе избрали нового гендиректора — Григория Фрейдина. Кузнецову, который до этого занимал должность гендиректора, предложили заняться производственными процессами, но он отказался. Бальский заявлял, что намерен провести на предприятии финансовый аудит.
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16 июня, 21:39
Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
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