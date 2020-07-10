В Хабаровске арестовали двух депутатов от ЛДПР

ХАБАРОВСК, 10 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Центральный районный суд Хабаровска арестовал на два месяца депутатов краевой думы Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова, сообщил РИА Новости представитель суда.

Против депутатов возбудили дело о покушении на мошенничество. Они останутся под стражей до 8 сентября.

Депутатов задержали накануне, после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств бизнесменов. У всех задержанных и еще у трех членов ЛДПР прошли обыски.

Ранее Кузнецов и Козлов входили в руководство завода "Амурсталь". Это единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск"), которая стала его стратегическим инвестором.

В феврале этого года у завода сменился собственник. Им стал бизнесмен Павел Бальский — ему принадлежали 50 процентов акций "Торэкс-Хабаровска", а затем он увеличил свою долю до 75 процентов. Еще 25 процентов "Торэкс-Хабаровска" принадлежат Ларисе Стародубовой — жене Фургала.