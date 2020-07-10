Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Хлеб традиционно выпекают из пшеничной или ржаной муки, но нетрадиционные сорта, как и дополнительные компоненты, обогащают его полезными веществами, говорится в Хлеб традиционно выпекают из пшеничной или ржаной муки, но нетрадиционные сорта, как и дополнительные компоненты, обогащают его полезными веществами, говорится в сообщении Роскачества

Например, амарантовая, гречневая и кукурузная мука не содержат глютена; в кукурузной к тому же много клетчатки, которая способствует снижению холестерина и жировых отложений. В хлебе из цельнозерновой муки больше растительного белка, витаминов группы В и РР, а также пищевых волокон.

В гречневой муке есть цинк, магний, железо, витамины группы В и Е, антиоксиданты и растительный белок. Кроме того, напоминают эксперты, у нее низкий гликемический индекс, что важно для тех, кто страдает сахарным диабетом. Амарантовая мука содержит аминокислоты и лизин, нужный для усвоения кальция, а также железо, жирные кислоты, витамины группы А, В и аминокислоты. В кукурузной муке также есть белок, витамины группы В, А, Е и микроэлементы: магний, кальций, железо, фосфор, кремний.

Как добавку к хлебу чаще всего используют семена. Самые популярные из них — семечки подсолнечника, богатые "витамином энергии" В 6 .

"Такой хлеб становится оптимальным источником сложных углеводов, которые медленно усваиваются и надолго дают ощущение сытости и энергию. Кроме того, в семенах подсолнечника много витамина Е, который защищает организм от окислительного стресса", — говорится в сообщении.

В семенах льна есть полезная для сердца альфа-линолевая кислота омега-3 и довольно много клетчатки; они могут быть полезны женщинам с низким уровнем эстрогенов — например, во время менопаузы. Семена чиа — чемпион по содержанию пищевых волокон, в основном неперевариваемых. Они способствуют пищеварению и снижают риск развития диабета, отмечают эксперты.