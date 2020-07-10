В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек

САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Еще четыре пожилых пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших в регионе возросло до 60, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5628 случаев коронавируса. К 8 июля скончались 56 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрирована смерть четырех пациентов от COVID-19. Женщина 1955 года рождения… Женщина 1946 года рождения… Женщина 1948 года рождения… Мужчина 1937 года рождения… Причина смерти (у всех четверых - ред.) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что у всех четверых имелся ряд сопутствующих заболеваний, среди которых хроническая ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия, все три женщины страдали ожирением.
По словам Черемушкиной, врачи в регионе в четверг выписали 65 пациентов, вылечившихся от коронавируса, а общее число выздоровевших увеличилось до 5126 человек.
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