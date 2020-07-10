В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек

"Зарегистрирована смерть четырех пациентов от COVID-19. Женщина 1955 года рождения… Женщина 1946 года рождения… Женщина 1948 года рождения… Мужчина 1937 года рождения… Причина смерти (у всех четверых - ред.) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.