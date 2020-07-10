Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Индекс промышленного производства в Индекс промышленного производства в России в январе-мае 2020 года составил 97,6%, снизившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года, при этом в лидеры вышла Тюменская область , а в конце списка оказалась Тува, свидетельствует исследование РИА Новости.

Разная динамика

По итогам января-мая 2019 года индекс промышленного производства в России составлял 102,2%. По мнению экспертов, на снижение объемов производства существенное влияние оказала пандемия коронавирусной инфекции.

Кроме того, с мая Россия стала резко сокращать добычу нефти в рамках нового соглашения с ОПЕК , что также негативно сказалось на промышленных показателях. Однако в разных регионах динамика промышленного производства существенно различалась. Причем в ряде регионов зафиксирован очень существенный рост.

Для сравнения регионов по темпам промышленного роста эксперты РИА Новости составили рейтинг по индексу промпроизводства. Результаты свидетельствуют, что этот показатель по итогам пяти месяцев 2020 года изменяется в очень широком диапазоне — от 189,8% в Тюменской области до 60,5% в Туве.

По данным рейтинга, промпроизводство в январе-мае 2020 выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 46 регионах и снизилось в 39. Более чем на 10% оно выросло в девяти регионах, а у трех из них темпы роста превысили 20%.

Лидеры

Лидерами по индексу промышленного производства стала Тюменская область со значением 129,8%, а также Тульская область и Кабардино-Балкария (соответственно 124,1% и 121,0%). Причем в Тюменской области и Кабардино-Балкарии оно увеличивалось в каждом из первых пяти месяцев, а в Тульской области небольшое снижение по сравнению с показателем 2019 года было только апреле — в остальные месяцы был рост.

Во всех регионах-лидерах основной вклад в общий прирост внес обрабатывающий сектор. В Тюменской области индекс по виду деятельности "Обрабатывающие производства" составил 169,7%, что является лучшим результатом среди всех регионов страны.

Как объясняют эксперты, такой результат обусловлен запуском в прошлом году крупного химического предприятия " Запсибнефтехим ". На 29,1% выросло обрабатывающее производство в Кабардино-Балкарии за счет предприятий ООО "Кабельный завод "Кавказкабель ТМ", ООО "Севкаврентген-Д", АО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры".

В Тульской области производство в обрабатывающем секторе увеличилось на 27,1%. Кроме того, в этом регионе более чем на 10% выросло производство в добывающем секторе, а также по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

Аутсайдеры

Наиболее существенно промышленное производство снизилось в Туве(почти на 40%) и в Костромской области (почти на 30%). В Туве наиболее сильный спад (почти на 50%) произошел в добывающем секторе из-за существенного – почти в пять раз – снижения добычи угля. При этом в сфере электроэнергетики производство выросло на 1,7%.

В Костромской области наибольший вклад с общее падение внесла электроэнергетика – индекс производства по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" по итогам января-мая 2020 года составил всего 41,8% к январю-маю 2019-го. Такой результат эксперты объясняют резким падением производства на Костромской ГРЭС в связи с теплой погодой. При этом производство в добывающем секторе выросло на 3.4%.

Отмечается также, что снижение производства зафиксировано во всех регионах с развитой автомобилестроительной промышленностью – в Самарской, Калужской, Нижегородской, Калининградской областях. Из-за падения внутреннего спроса и закрытия автодилерских центров производство легковых автомобилей в России в январе-мае сократилось на 37,2%.

Положительную динамику производства по итогам пяти месяцев продемонстрировали почти все северо-кавказские регионы, что обусловлено особенностями структуры местной промышленности, в большей мере ориентированной на производство товаров первой необходимости, и прежде все пищевой промышленности, которая в меньшей степени пострадала от карантинных ограничений.

Отмечается, что в число лидеров по индексу промпроизводства входят как регионы с высокими абсолютными объемами производства, так и с низкими, в то время как в нижней части рейтинга преобладают регионы с низкими объемами. В первую десятку входят четыре региона, где объем производства на душу населения выше общероссийского уровня, а в последней десятке таких регионов только два.

Эксперты РИА Новости полагают, что кризисные проявления в экономике, связанные с пандемией, окажут негативное влияние на динамику промышленного производства большинства субъектов РФ по итогам 2020 года.