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Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
жак вон, мун чжэ ин, лу кан, южная корея, сеул, в мире

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

07:18 10.07.2020 (обновлено: 11:48 10.07.2020)
130542
© REUTERS / YonhapМэр Сеула Пак Вон Сун
Мэр Сеула Пак Вон Сун
© REUTERS / Yonhap
СЕУЛ, 10 июл — РИА Новости. Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
Послание нашли на столе в кабинете в официальной резиденции мэра. Источник из городской администрации рассказал о содержании записки в больнице Сеульского университета, куда привезли тело мэра.
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"Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шел со мной вместе по жизни. Я всегда чувствую вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. Кремируйте меня и развейте над могилой родителей. Прощайте все", — говорится в записке.

Об исчезновении 64-летнего мэра Сеула стало известно накануне вечером. Его дочь рассказала, что отец ушел из дома, "оставив записку, похожую на завещание", и выключил телефон. В горадминистрации добавили, что Пак Вон Сун в тот день отменил все мероприятия "по неизбежным обстоятельствам". После этого полиция начала масштабные поиски.
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В результате вскоре после полуночи Пак Вон Суна нашли мертвым в лесу на горе Пукаксан, недалеко от его резиденции. Полиция заявила, что признаков насильственной смерти не обнаружила, но планирует провести расследование.
Похороны назначили на 13 июля. В соответствии со специальным распорядком для погребения мэра они продлятся пять дней, хотя обычно похороны в Южной Корее занимают три дня. Источники агентства сообщили, что президент Мун Чжэ Ин планирует отправить на похороны венок. Посетить церемонию намерены глава администрации президента Но Ен Мин и старший секретарь по политическим вопросам Кан Ни Чжун.
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Как сообщал телеканал SBS со ссылкой на источники в полиции, за день до исчезновения мэра его бывшая секретарша подала на него иск за домогательства. В доказательство она представила переписку, а также заявила, что, помимо нее, есть другие жертвы.
Агентство Ренхап отмечает, что в полиции отказались комментировать это дело, в том числе и то, был ли подан иск. После смерти мэра дело автоматически прекратили.
Пак Вон Сун дольше всех находился на посту мэра Сеула: был избран в 2011 году, а в 2014-м и 2018-м его переизбирали. Нынешний его срок должен был закончиться в 2022 году. При этом он считался вероятным кандидатом от правящей Объединенной демократической партии на президентских выборах 2022 года.
До следующих выборов мэра место Пак Вон Суна займет вице-мэр по административным вопросам Со Чон Хеп. Он уже заявил, что мэрия планирует продолжать выполнять курс Пак Вон Суна и все запланированные решения.
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Жак ВонМун Чжэ ИнЛу КанЮжная КореяСеулВ мире
Популярные комментарии
Ну этот хотя бы чувство собственного стыда не пропил и не пронюхал, всё-таки совесть осталась ещё, в отличии от Ефрема.
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Айрат Сагиндыков
5000007
Вот, сам себя наказал. А Ефремов убил человека и даже не кается.
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navuhadonoser1 Иванов
3900107
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