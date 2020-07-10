Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

СЕУЛ, 10 июл — РИА Новости. Мэр Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку с извинениями перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап

Послание нашли на столе в кабинете в официальной резиденции мэра. Источник из городской администрации рассказал о содержании записки в больнице Сеульского университета, куда привезли тело мэра.

"Я виноват перед всеми. Спасибо всем, кто шел со мной вместе по жизни. Я всегда чувствую вину перед семьей, которой не смог дать ничего, кроме боли. Кремируйте меня и развейте над могилой родителей. Прощайте все", — говорится в записке.

Об исчезновении 64-летнего мэра Сеула стало известно накануне вечером. Его дочь рассказала, что отец ушел из дома, "оставив записку, похожую на завещание", и выключил телефон. В горадминистрации добавили, что Пак Вон Сун в тот день отменил все мероприятия "по неизбежным обстоятельствам". После этого полиция начала масштабные поиски.

В результате вскоре после полуночи Пак Вон Суна нашли мертвым в лесу на горе Пукаксан, недалеко от его резиденции. Полиция заявила, что признаков насильственной смерти не обнаружила, но планирует провести расследование.

Похороны назначили на 13 июля. В соответствии со специальным распорядком для погребения мэра они продлятся пять дней, хотя обычно похороны в Южной Корее занимают три дня. Источники агентства сообщили, что президент Мун Чжэ Ин планирует отправить на похороны венок. Посетить церемонию намерены глава администрации президента Но Ен Мин и старший секретарь по политическим вопросам Кан Ни Чжун.

Как сообщал телеканал SBS со ссылкой на источники в полиции, за день до исчезновения мэра его бывшая секретарша подала на него иск за домогательства. В доказательство она представила переписку, а также заявила, что, помимо нее, есть другие жертвы.

Агентство Ренхап отмечает, что в полиции отказались комментировать это дело, в том числе и то, был ли подан иск. После смерти мэра дело автоматически прекратили.

Пак Вон Сун дольше всех находился на посту мэра Сеула: был избран в 2011 году, а в 2014-м и 2018-м его переизбирали. Нынешний его срок должен был закончиться в 2022 году. При этом он считался вероятным кандидатом от правящей Объединенной демократической партии на президентских выборах 2022 года.