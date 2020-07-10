СМИ: Калифорния начала антимонопольное расследование в отношении Google

В сентябре прошлого года генеральные прокуроры 48 штатов, а также Пуэрто-Рико и округа Колумбии объявили о начале своего расследования в отношении компании Google, которую заподозрили в монополии на рынке рекламы и поисковых услуг в интернете. Как заявлял генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон, каждую минуту на площадке Google осуществляется 3,8 миллиона поисковых операций и "текут миллионы рекламных денег", а Google контролирует результаты большинства этих поисков.