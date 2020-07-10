СМИ: Калифорния начала антимонопольное расследование в отношении Google

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти штата Калифорния начали собственное антимонопольное расследование в отношении компании Google, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что расследование Калифорнии - штата, где расположена штаб-квартира компании - не связано с расследованием, начатым генпрокурорами 48 американских штатов, а также Пуэрто-Рико и округа Колумбия. Каким именно аспектом деятельности заинтересовались власти Калифорнии, на данный момент неизвестно. Теперь, по данным издания, единственным штатом, который не ведет расследование деятельности Google, осталась Алабама.
В конце июня издание сообщило, что министерство юстиции США, как ожидается, в ближайшие несколько месяцев подаст в суд на Google и обвинит компанию в монополизации рынка рекламных технологий.
В сентябре прошлого года генеральные прокуроры 48 штатов, а также Пуэрто-Рико и округа Колумбии объявили о начале своего расследования в отношении компании Google, которую заподозрили в монополии на рынке рекламы и поисковых услуг в интернете. Как заявлял генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон, каждую минуту на площадке Google осуществляется 3,8 миллиона поисковых операций и "текут миллионы рекламных денег", а Google контролирует результаты большинства этих поисков.