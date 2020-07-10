В России более 390 тысяч человек сдадут ЕГЭ по профильной математике

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 390 тысяч участников Более 390 тысяч участников Единого госэкзамена сдадут профильную математику в пятницу, 10 июля, экзамен по базовой в математике в этом году не проводится, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

"Экзамен по математике профильного уровня продолжает 10 июля основной период ЕГЭ 2020 года. На участие в экзамене зарегистрировано более 392 тысяч человек, в том числе более 351 тысячи выпускников текущего года. ЕГЭ по базовой математике в 2020 году не проводится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экзамен пройдет более чем в 5,1 тысячи пунктах проведения, в том числе в 609 пунктах в труднодоступных отдаленных местностях и 15 пунктах в медицинских учреждениях. В 18 регионах для проведения экзамена будет использоваться технология передачи экзаменационных материалов по защищенным интернет-каналам. Мониторинг хода экзаменов в регионах будут вести федеральные общественные наблюдатели, онлайн-наблюдатели и федеральные эксперты.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Экзамен длится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 24 июля.