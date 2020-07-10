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В Москве около 43 тысяч человек сдают ЕГЭ по профильной математике
Экзамен по математике профильного уровня в рамках проведения основного периода единого государственного экзамена стартует в Москве, этот предмет выбрали 43... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:58
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единый государственный экзамен (егэ)
анастасия ракова
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), анастасия ракова , москва, московская область (подмосковье), образование - общество, общество

В Москве около 43 тысяч человек сдают ЕГЭ по профильной математике

07:04 10.07.2020 (обновлено: 08:58 10.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПреподаватель сверяет личность ученика по паспорту перед началом единого государственного экзамена
Преподаватель сверяет личность ученика по паспорту перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Преподаватель сверяет личность ученика по паспорту перед началом единого государственного экзамена
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Экзамен по математике профильного уровня в рамках проведения основного периода единого государственного экзамена стартует в Москве, этот предмет выбрали 43 тысячи московских выпускников, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Профильная математика стала одним из самых востребованных предметов среди московских выпускников в этом году. На участие в экзамене зарегистрировались около 43 тысяч человек. ЕГЭ по математике стал вторым по популярности после русского языка, что свидетельствует о высоком уровне интереса наших выпускников к предмету. Выбор экзаменов связан с профилем вуза, в который они планируют поступать", – рассказала вице-мэр.
По ее словам, для проведения ЕГЭ 10 июля организовано свыше 5,5 тысячи аудиторий в более 370 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), в том числе для тех участников, кто по состоянию здоровья не может присутствовать на ЕГЭ в школе и сдают их на дому и в больницах. Экзамен по математике профильного уровня длится 3 часа 55 минут. Результаты будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников на портале mos.ru не позднее 24 июля 2020 года.
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"Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 3 по 25 июля. Следующие экзамены состоятся 13 июля. В этот день выпускники будут сдавать физику и историю. Всего на участие в ЕГЭ в 2020 году в Москве зарегистрировано около 80 тысяч участников, из них около 64 тысяч – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около 2 тысяч – обучающиеся колледжей и иностранных образовательных организаций", - сообщила Ракова.
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Она отметила, что все пункты проведения экзаменов в зданиях московских школ оборудованы средствами видеонаблюдения в режиме онлайн. Доставка экзаменационных материалов осуществляется Управлением специальной связи по городу Москве и Московской области. В школы экзаменационные материалы поступают в зашифрованном виде на электронных носителях, в больницы и пункты на дому – в бумажном виде. ЕГЭ проводится с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования в штабе ППЭ. Все пункты проведения экзаменов обеспечены многофункциональными устройствами для печати и сканирования, расходными материалами и специальной бумагой.
Вице-мэр уточнила, что подробная информация о проведении ЕГЭ в столице размещена на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе "ГИА-11". Ответы на актуальные вопросы по проведению ЕГЭ и решение проблемных ситуаций можно посмотреть в регулярной рубрике #ASK_ЕГЭ в социальных сетях Московского центра качества образования. Рубрика полезна участникам экзаменов и их родителям. Все вопросы можно также задать в индивидуальном порядке по телефону Информационно-консультационного центра: +7 (499) 653-94-50.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Анастасия РаковаМоскваМосковская область (Подмосковье)Образование - ОбществоОбщество
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